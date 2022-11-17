Euro 2024 hazırlıklarına İskoçya maçıyla başlayan ve rakibini 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımımız, kupa yolundaki 2. hazırlık maçında bu kez Çekya'yı konuk etmeye hazırlanıyor. Gaziantep'te tamamı dolu tribünlerde oynanacak zorlu mücadeleye ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...