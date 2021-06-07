Ege İhracatçılar Birliği (EİB) verilerinden derlenen bilgiye göre, geçen yıl Türkiye'den 33 ülkeye 24 milyon 590 bin dolarlık çilek ihraç edildi.

Geçen yılın ocak-mayıs döneminde 40 ülkeye 18 bin 500 ton çilek ihracatı karşılığında 17 milyon 745 bin dolar gelir elde edilirken, bu yılın aynı döneminde ise 40 ülkeye 41 milyon 642 bin dolar karşılığında 37 bin 747 ton çilek satıldı.

Bu yıl en çok ihracat yapılan ülke, geçen yılki gibi Rusya oldu. Türkiye, Rusya'ya bu yılın ilk 5 ayında 24 milyon 312 bin dolarlık çilek ihracatı gerçekleştirdi. Rusya'yı 8 milyon 318 bin dolarla Romanya ve 5 milyon 520 bin dolarla Irak izledi.

"SULTANHİSAR ÇİLEĞİ TERCİH EDİLİYOR"

Sultanhisar Ziraat Odası Başkanı Yüksel Yılmazoğlu, ilçelerinde üretilen çileklerin yarısından fazlasının yurt dışına gönderildiğini söyledi.

Üründeki kalite ve fiyatın bu yıl üreticiyi ve ihracatçıyı sevindirdiğini aktaran Yılmazoğlu, "Sultanhisar çileği kalitesi, tadı ve uzun raf ömründen dolayı özellikle yurt dışında çok tercih ediliyor. İlçede yaklaşık 10 bin kişi sezonda çalışıyor. İhracat geçen seneye göre iki katı aştı. Bu durum da (çileğin) kalitesini onaylıyor. Rusya ve Romanya başta olmak üzere birçok ülkeye müthiş ihracat yapıldı." dedi.

Çilek ihracatçısı ve üreticisi Mehmet İzan da 200 dönüm alanda çilek üretimi yaptıklarını belirterek 150 kişiye istihdam sağladıklarını dile getirdi.

Kaliteye öncelik verdiklerine dikkati çeken İzan, şöyle devam etti:

"Çilek hem sanayi hem ticaret hem de çiftçinin ekmek teknesi. Ne kadar kaliteli mal yetiştirirsek, hilesiz, hurdasız devletimiz ve milletimiz için de faydalı oluyor. Bu Türkiye genelinde bilhassa Aydın, çilekte fabrika gibi oldu. Güzel bir mahsul. Bunun yetiştirilmesi, satılması çok önemli. Sultanhisar çileği dünyada nam yapmış bir çilek. Çileklerimizin yüzde 80’i Rusya, Romanya’ya ihraç oldu. Bu sene fiyatlarımız iyiydi."

Çalışanlardan Alime Erdemir ise 10 yıldır çilek seralarında çalıştığını, çilek üretiminin oldukça yorucu olduğunu ifade etti.