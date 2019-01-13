Kolbaşı, yaptığı açıklamada, geçen yıl özellikle turizm altyapısına yönelik ciddi yatırımlar yapıldığını ifade etti.

2019 yılında Türkiye ve Çin arasındaki ekonomik ilişkilerin artarak devam etmesini beklediklerini kaydeden Kolbaşı, Çin ile olan ilişkilerin gelişim sürecinin bir anda gerçekleşmediğini söyledi.

Kolbaşı, "3 toplantı yaparız, 4’üncü toplantıda birdenbire hızlı bir büyüme olur. Bu yüzden eminim ki turizmde 2019, çok bereketli bir yıl olacak." dedi.

"BÜTÜN BUNLARIN MEYVELERİNİN 2019 VE 2020'DE TOPLANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Murat Kolbaşı, DEİK olarak Türkiye’de son 3 ayda 4'ten fazla heyet ağırladıklarını ifade ederek, "Kasım ayında Çin’e giden Türk firmaları, Şanghay’daki İthalat Fuarı'ndan gayet olumlu döndüler. Önümüzdeki yıl fuara 4 bin metrekare alanda katılmak istiyoruz. Şu anda başvurumuz o yönde. Henüz Çin’den onay gelmedi. Dolayısıyla bütün bunların meyvelerinin 2019 ve 2020’de toplanacağını düşünüyorum. 2019’un, Türkiye adına hem turizmde hem de ticari anlamda

lehimize gelişen bir dönem olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Kolbaşı, iki ülke arasındaki ulaşım şartlarının iyileştirilmesi ve bu yönde atılan adımların da ekonomik ilişkilere katkı vereceğini söyledi.

"2019’DA TARTMA SÜRECİNİN AZALIP YATIRIMA DÖNECEĞİNİ DAHA RAHAT GÖREBİLİRİZ"

DEİK Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı, iki ülkenin birbirini tanıması gerektiğini ifade ederek, "İki ülkenin, buraya yatırım yapıldığı zaman veya Türkiye’nin Çin’e yatırım yaptığı zaman nasıl bir artı yakalayacağını iyi görmek gerekiyor. Bu yüzden tartma süreci sürüyor ama 2019’da tartma sürecinin azalıp yatırıma döneceğini daha rahat görebiliriz." diye konuştu.

Çin’in en büyük bankası ICBC’nin yatırım tarafındaki başkanlarının Türkiye’ye gelmesinin diğer önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan Kolbaşı, "Onların yapmış olduğu görüşmelerin, toplantıların ve iş birliklerinin 2019’da daha net olarak yansıyacağını göreceğiz." dedi.

"ÇİN BİLİYOR Kİ TÜRKİYE İYİ BİR ALTERNATİF"

Murat Kolbaşı, Çin ile ABD arasındaki gerginliğin diğer ülkelere etkilerine değinirken, Çin'in, özellikle gıdada bazı ürünleri ABD’den ithal ettiğini, gerginlikten sonra ABD’den aldığı ürünleri listelediğini ve "alternatif olarak nereden alabilirim" diye baktığını söyledi.

Kolbaşı, devamla şunları kaydetti:

"Bu alternatifler arasında Türkiye de var. Türkiye, özellikle yaş meyve-sebze ihracatında çok kuvvetli bir ülke ve dünyada bazı meyvelerde önemli payımız var. Bunu gördüler ama bunu bugün almayabilirler. Altyapılar ve ikili anlaşmalar olduğu zaman Çin biliyor ki Türkiye iyi bir alternatif ve Türkiye'den de bir şekilde satın almaya başlayabilecekler. Bunun bir karantina süreci var. Bunu aşmamız gerekiyor. Bir de ikili anlaşmalarımız eksik, onların tamamlanması gerekiyor. Bunları iş konseyleri olarak bizler de biliyoruz, Çin kanadı da biliyor. Bu konuda zaten kasımdaki fuarda görüşmeler yapıldı. Bakanlık da bu konuyu çok iyi biliyor. Bunları adım adım aşacağımızı düşünüyorum."

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