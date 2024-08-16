Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ağustos ayı faiz oranı kararı için geri sayım başladı. Öte yandan, 13 ekonomist ile gerçekleştirilen beklenti anketi yayınlandı. Analistler, yıl sonu politika faizinin yüzde 40 ile 50 arasında değişeceğine dair görüş bildirdi. Peki, Merkez Bankası Ağustos faiz oranı ne zaman açıklanacak ve beklentiler ne yönde? İşte, detaylar...