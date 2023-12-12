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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2023 Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanır? Merkez Bankası'nın Aralık faiz kararı ne oldu? - Merak Edilenler Haberleri

        Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Aralık ayı faiz kararı için yatırımcıların gözleri toplantıya çevirdi. Peki, Merkez Bankası Aralık ayı faiz oranını ne zaman açıklayacak? İşte, tarihler ve detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2023 - 12:03 Güncelleme: 12.12.2023 - 12:03
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        Yatırımcılar, Merkez Bankası'nın Aralık ayı faizini merakla bekliyor. Para Politikası Kurulunun (PPK) toplantısının ardından yılın son ayı için faiz kararı açıklanacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak, toplantı ne zaman? İşte, detaylar...

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        MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, faiz kararını belirlemek için 21 Aralık 2023 Perşembe günü toplanacak. Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı aynı gün içerisinde saat 14.00'te açıklanacak.

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        MERKEZ BANKASI KASIM AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

        Merkez Bankası, Kasım ayında politika faizini beklentilerin üzerinde 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı. Banka, parasal sıkılaştırma hızının yavaşlatılacağını ve sıkılaştırma adımlarının kısa bir zaman diliminde tamamlanacağını belirtti.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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