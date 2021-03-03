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Türkiye'de 11 bin 520 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 18 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 520 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de 11 bin 520 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti
AA

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 138 bin 18 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 520 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 65 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 689 oldu.

Son 24 saatte 7 bin 191 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 593 bin 264'e yükseldi.

Test sayısı 33 milyon 578 bin 861'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 734 bin 836, vefat sayısı 28 bin 771, ağır hasta sayısı 1224 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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