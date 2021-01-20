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Türkiye'de 2020 yılı 984 ile en fazla ekstrem hava olayının yaşandığı yıl oldu

Türkiye'de geçen yıl, 984 olayla tüm dönemlerin en fazla "ekstrem hava olayının" yaşandığı yıl oldu.

Türkiye'de 2020 yılı 984 ile en fazla ekstrem hava olayının yaşandığı yıl oldu
AA

Türkiye'de geçen yıl, 984 olayla tüm dönemlerin en fazla "ekstrem hava olayının" yaşandığı yıl oldu.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğünün iklim verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl Türkiye'nin ortalama sıcaklığı 14,9 derece olarak belirlendi. Bu sıcaklık, uzun yıllar ortalamasının 1,4 derece üzerinde gerçekleşti. 2020 yılı, 1971'den bu yana 3'üncü en sıcak yıl olarak kayıtlara geçti.

2020 yılı ortalama sıcaklıkları Batman, Bitlis ve Doğubayazıt dışında uzun yıllar ortalamalarının üzerinde oluştu.

Aylık sıcaklıklar nisan dışında tüm aylarda normallerin üzerinde, nisanda normalleri civarında gerçekleşti. En fazla sıcaklık anomalisi 3,4 dereceyle eylülde ve 3,2 dereceyle ekimde görüldü. Eylül ve ekim, 1971'den bu yana son 50 yılın en sıcak ayları oldu.

2020 yılında bütün mevsimlerin ortalama sıcaklıkları uzun yıllar ortalamasının üzerinde ölçüldü. En fazla sıcaklık anomalisi 2,5 dereceyle sonbaharda yaşandı.

Türkiye'de geçen yıl alansal yağış ortalaması normalin yüzde 13 altında olurken, ülke coğrafi olarak Mersin, Giresun, Trabzon, Şırnak, Adıyaman, Diyarbakır, Hakkari, Batman, Kırklareli ve Göller Yöresi dışında normalin altında yağış aldı. 2020 yılı aylık yağışları şubat, mart, mayıs ve haziranda normallerinin üzerinde, diğer aylarda ise normallerinin altında gerçekleşti.

- Ekstrem olaylarda artış trendi var

Ülkede 2020 yılı 984 ile en fazla ekstrem hava olayının yaşandığı yıl oldu. Ekstrem olay trendlerinde özellikle son 20 yılda artış eğilimi görüldü.

Geçen yıl kaydedilen ekstrem olaylar arasında yüzde 30 ile şiddetli yağış-sel, yüzde 27 ile fırtına ve yüzde 23 ile dolu öne çıktı. Diğer olaylar ise yüzde 7 ile yıldırım, yüzde 5 ile kar yüzde 2 ile heyelan, don, yüzde 1 ve daha az oranlarda çığ, orman yangını, kum fırtınası, yüksek sıcaklık ve sis olarak belirlendi.

Meteorolojik afetler olarak Van'ın Bahçesaray ilçesinde geçen yıl şubat ayında meydana gelen iki çığ, haziranda Bursa'da ve ağustosta Giresun'da yaşanan seller dikkati çekti. Eylül ayında Gümüşhane'nin Torul ilçesinde ölümle sonuçlanan yıldırım düşmesi yaşanırken, Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen toz fırtınası hayatı olumsuz etkiledi.

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