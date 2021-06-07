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Türkiye'de 5 ayda hava yolunu kullanan yolcu sayısı 30 milyona yaklaştı

Türkiye genelindeki havalimanlarında ocak-mayıs döneminde hava yolunu tercih eden yolcuların sayısı yaklaşık 30 milyon oldu. İstanbul Havalimanı'nda mayısta 1,8 milyon yolcuya hizmet verildi. Bu yılın ocak-mayıs dönemde ise havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 223 bin 824, dış hatlarda 109 bin 261 oldu. Böylece üst geçişlerle toplam 467 bin 160 uçak trafiği kayıtlara geçti.

Türkiye'de 5 ayda hava yolunu kullanan yolcu sayısı 30 milyona yaklaştı
AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, mayıs ayına ve ocak-mayıs dönemine ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mayısta hava yolunu tercih eden yolcuların sayısı 5 milyon 568 bin 364 olarak kayıtlara geçti. Ocak-mayıs döneminde ise yaklaşık 30 milyon yolcu hava yolunu kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığı çevre ve yolcu dostu havalimanlarında mayısta iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 38 bin 668'e, dış hatlarda 25 bin 160'a ulaştı. Mayısta üst geçişlerle toplam 82 bin 120 uçak trafiği gerçekleşti.

Söz konusu ayda, Türkiye genelindeki havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 3 milyon 121 bin 536, dış hat yolcu trafiği 2 milyon 438 bin 433 oldu. Böylece mayısta direkt transit yolcularla toplam 5 milyon 568 bin 364 yolcuya hizmet verildi.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, mayısta iç hatlarda 38 bin 750 ton, dış hatlarda 186 bin 696 ton, toplamda ise 225 bin 446 ton oldu.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA MAYISTA 1.8 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

İstanbul Havalimanı'nda mayısta 16 bin 444 uçak iniş-kalkış yaptı. İç hatlarda 3 bin 905, dış hatlarda 12 bin 539 uçuş gerçekleşti.

Havalimanında mayısta iç hatlarda 491 bin 249, dış hatlarda 1 milyon 333 bin 984 olmak üzere toplamda 1 milyon 825 bin 233 yolcuya hizmet verildi.

Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği Atatürk Havalimanı'nda ise mayısta 3 bin 364 uçak iniş-kalkış yaptı.

Böylece bu iki havalimanında toplam 19 bin 808 uçak trafiği gerçekleşti.

5 AYDA 467 BİN 160 UÇAK TRAFİĞİ GERÇEKLEŞTİ

Bu yılın ocak-mayıs dönemde ise havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 223 bin 824, dış hatlarda 109 bin 261 oldu. Böylece üst geçişlerle toplam 467 bin 160 uçak trafiği kayıtlara geçti.

Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 18 milyon 496 bin 492, dış hat yolcu trafiğinin 10 milyon 912 bin 735 olduğu bu dönemde, direkt transit yolcularla toplam 29 milyon 433 bin 199 yolcuya hizmet verildi.

Söz konusu dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; iç hatlarda 198 bin 240 ton, dış hatlarda 860 bin 448 ton olmak üzere toplamda 1 milyon 58 bin 688 tona ulaştı.

İstanbul Havalimanı'nda 5 aylık sürede, 80 bin 910 uçak ve 9 milyon 416 bin 756 yolcu trafiği gerçekleşti. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bu sayı 15 bin 649 uçak oldu. İki havalimanında aynı dönemde gerçekleşen uçak trafiği sayısı 96 bin 559 olarak kayıtlara geçti.

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