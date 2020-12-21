Türkiye'de 5 ayrı suçtan aranan kişi, sahte pasaportla ülkeye girerken yakalandı

AA

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü risk analiz polisleri, yurt dışından gelen yolcuların pasaport kontrolünü yaptıkları sırada Rashıd Hassanzadeh Sourmanabadı ismiyle ülkeye giriş yapan bir yolcunun hareketlerinden şüphelendi.

Bunun üzerine şüpheliyi durdurarak evraklarını inceleyen ekipler, ilk incelemede herhangi bir olumsuzluk tespit etmedi. Şüpheli tavırlara devam eden yolcunun parmak izini alan polis ekipleri, bu kişinin Türk vatandaşı Rıdvan Bayram olduğunu belirledi.

Yapılan araştırmada Bayram'ın Türkiye'de iki ayrı terör örgütü üyeliği suçu, eşini kasten öldürme, dolandırıcılık ve uyuşturucu ticareti yapmak suçlarından arandığını tespit eden ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Rüşvet vererek İran'da ölen bir kişi adına düzenlenmiş sahte pasaportu aldığı belirtilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.