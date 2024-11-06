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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye'de 58 il ihracatını artırdı - İş-Yaşam Haberleri

        Türkiye'de 58 il ihracatını artırdı

        Ticaret Bakanlığı, ocak-ekim döneminde 29 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini, 58 ilde ise dış satımın arttığını bildirdi. İstanbul ise ekimde 5 milyar 81 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 11:04 Güncelleme: 06.11.2024 - 11:05
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        Türkiye'de 58 il ihracatını artırdı
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        Ticaret Bakanlığı, ekim ayı ve ocak-ekim dönemine ilişkin "illere göre ihracat" verilerini açıkladı.

        Buna göre, İstanbul ekimde 5 milyar 81 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Kentin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 azaldı. İstanbul'u, 2 milyar 841 milyon dolar ve yüzde 15,9 artışla Kocaeli, 1 milyar 758 milyon dolar ve yüzde 15'lik azalışla İzmir takip etti.

        İSTANBUL İHRACATINDA "KIYMETLİ TAŞLAR" ZİRVEDE

        Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı 714 milyon 640 bin dolarla İstanbul'un ihracatında ilk sırada yer aldı. Bu faslı, 550 milyon 862 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuarı, 494 milyon 38 bin dolarla kazanlar ve makineler izledi.

        Kocaeli'de motorlu kara taşıtları, 1 milyar 58 milyon 407 bin dolarla en fazla dış satım gerçekleştirilen sektör oldu. Bu faslı 259 milyon 198 bin dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar, 184 milyon 144 bin dolarla elektrikli makine, cihazlar ve aksamları takip etti.

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        İzmir'in ihracatında mineral yakıtlar, mineral yağlar 316 milyon 539 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Söz konusu faslın ardından 168 milyon 591 bin dolarla kazanlar ve makineler ve 133 milyon 858 bin dolarla demir çelik geldi.

        İLK 3 İLİN EN FAZLA İHRACAT YAPTIĞI ÜLKELER

        İstanbul'un ihracatında, 577 milyon 525 bin dolarla ABD dikkati çekti. Bu ülkeyi 309 milyon 537 bin dolarla Almanya ve 249 milyon 659 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri izledi.

        Kocaeli, en fazla ihracatı 295 milyon 676 bin dolarla İngiltere'ye yaptı. Bu ülkeyi 199 milyon 228 bin dolarla Almanya ve 159 milyon 204 bin dolarla Slovenya takip etti.

        İzmir'in en fazla ihracat yaptığı ülkeler 189 milyon 818 bin dolarla Almanya, 122 milyon 860 bin dolarla Hollanda ve 119 milyon 80 bin dolarla ABD oldu.

        Ocak-ekim döneminde 29 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparken 58 il ihracatını artırdı.

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