Türkiye'de ABD'ye güven tarihi dip seviyeye indi, Çin ve Rusya'ya güven hızlı arttı

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ABD merkezli Gallup araştırma şirketinin yaptığı ABD yönetimine küresel güven araştırması, Türkiye'de ABD'ye güvenin geçen yıl tarihi dip seviyeye gerilediğini gösterdi.
Kamboçya'dan sonra geçen seneye göre ABD yönetimine yönelik hoşnutsuzluğu en fazla artan ülke Türkiye oldu.
Türkiye'de araştırmaya katılanların yüzde 14'ü ABD yönetiminin 2018 politikalarını onaylarken yüzde 73'ü onaylamadığını söyledi. Yüzde 12 ise kararsız. Türkiye'de Trump'ın politikalarını onaylamadığını söyleyenlerin oranı bir yılda 13 puan artmış durumda.
Pastör Andrew Brunson'ın tutuklu yargılanması, ABD'nin Suriye'de YPG ile olan işbirliği, New York'ta görülen Reza Zarrab davası, Fethillah Gülen'in iadesi için yapılan başvurulara ABD'den şu ana kadar olumlu bir yanıt gelmemiş olması iki ülke arasındaki ilişkileri germişti.
Gallup, detay vermese de Türkiye'de Rusya ve Çin'in politikalarına olan güvenin 2017'ye kıyasla 10 puandan fazla arttığını da kaydetti.
133 ülkede yapılan araştırmaya göre, Trump yönetiminin ilk yılında (2017'de) dünya genelinde yüzde 30 olan kabul görme oranı, 2018'de yüzde 31 oldu.
Çin yönetiminin politikalarının dünya genelindeki kabul görme oranı yüzde 34'e, Rusya'nın da yüzde 30'a yükseldi.
Dünyada politikaları en fazla beğenilen ülke ise 2018'de yüzde 39'la Almanya oldu.
2017'de Başkan Donald Trump göreve geldikten sonra 65 ülkede beğenilme oranı yüzde 10 oranında azalan ABD politikaları, 2018'de de dünyanın gözünde güç kaybetti. Ancak başkanlık koltuğu el değiştirmediği için bu sefer beğenilme oranının yüzde 10'un üzerinde düştüğü ülke sayısı 5'te kaldı. Bunlardan biri de Türkiye oldu.
Geçen yıla göre ABD politikalarını beğenme oranı yüzde 10'un üzerinde bir oranla artan ülke sayısı ise 11'de kaldı.
Avrupa genelinde ABD politikalarının onaylanma oranı yüzde 24'te kaldı. Bu oranı yükselten de yüzde 80'le Kosova ve yüzde 69'la Arnavutluk oldu.
Rusya'da Trump'ın politikalarının onaylanma oranı ise 2018'de artarak yüzde 11 oldu. 2017'de yüzde 8'le Rusya rekoru elinde tutuyordu. 2018'de rekoru yüzde 7 ile Filistin, yüzde 8 ile İran ve yüzde 9 ile Yemen eline aldı.
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