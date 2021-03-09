Türkiye'de bu sene son 51 yılın en sıcak 8. şubat ayı yaşandı

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AA

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar şubat ayı ortalama sıcaklığı 3,4 derece olarak ölçüldü. Bu yılki şubat ayında ise ortalama sıcaklık 6,2 dereceye çıktı.

Geçen ay ortalama sıcaklıklar Sakarya, Bursa, Balıkesir, Lüleburgaz, Akhisar, Beyşehir, Antakya, Göksun, Elmalı, İç Anadolu Bölgesinin geneli, Bolu, Kastamonu, Karabük, Merzifon, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Boyabat, Nallıhan, Zile, Bitlis, Divriği, Muradiye, Elbistan çevrelerinde mevsim normalleri civarında, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde kaydedildi.

Türkiye'de 1971'den beri en yüksek ortalama sıcaklık 2016 yılının şubat ayında kaydedildi. Ölçümlere göre, 2021 yılının şubat ayı, 51 yılın en yüksek sekizinci şubat ayı olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 1971'den beri en sıcak şubat ayları şöyle sıralandı:

Sıralama En sıcak aylar 1. 2016 2. 2018 3. 2010 4. 1977 5. 2013 6. 2014 7. 1978 8. 2021 9. 1979 10. 2002 11. 1973 12. 1995 13. 2009 14. 1987 15. 2019 16. 2001 17. 2015 18. 1999 19. 1986 20. 2020

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de son yıllarda havanın, önceki senelere göre sıcak geçtiğini söyledi.

Toros, şunları kaydetti:

"Atmosferde artan kirleticiler dünyanın daha sıcak olmasına yol açıyor. Ülkemiz de küresel ısınmadan nasibini alıyor. Şubat ayının ilk yarısında ülkemiz daha çok güneyli rüzgarlar ile sıcak havaların etkisinde kaldı. Bu sebeple şubat 2021'in her ne kadar ikinci yarısında sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olsa da ilk yarıdaki havaların çok sıcak geçmesi şubat 2021'in en sıcak yıllar arasında yer almasına yol açtı."