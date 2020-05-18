Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Türkiye’de bulunması zor olan veya distribütörlerin ithal etmediği araçların, kişiye özel olarak temin edilmesini sağlama amacı ile faaliyetlerine başlayan Albayrac, talep edilen aracın tüm uluslararası nakliyesi, ithalatı ve plakalanma süreçlerini yürütüyor.

Hypercarlardan standart bir elektrikli araca, klasik otomobillerden yatırımlık otomobillere kadar her türlü aracı alıcılarla buluşturma hedefiyle kurulan Albayrac'ın, aynı zamanda Türkiye’deki araçların ihraç edilmesine yönelik hizmetler de sunduğu bildirildi.

Albayrac’ın kurucusu Ferhat Albayrak, "Türkiye’deki distribütörler lüks ve premium segmentte yeteri kadar motive değiller. Diğer yandan, vergiler nedeniyle söz konusu segment aralığı 6 yıldır yüzde 35-50 arası daralmaya devam ediyor. Pandemi olmasına rağmen lüks araçlara yönelik önemli bir ilgi var. Şimdiye kadar 600 bin euro’luk bir adet ikinci el Ferrari satışı gerçekleştirdik, iki adet de 0 km elektrikli Porsche Taycan siparişi aldık. Klasik otomobillerden, hypercarlara kadar da 10’un üzerinde araç için görüşmelerimiz sürüyor” diye konuştu.

Türkiye’de 10 bin kişilik bir kitleye hitap ettiklerini vurgulayan Ferhat Albayrak, "Ülkemizde lüks otomobil satışları yıllık ortalama 1000 adet olarak gerçekleşiyor. 2019 yılında 1117 adet olan pazarın, bu yılın sonu itibariyle 900 adetler civarında kapanmasını öngörüyoruz. albayrac.com olarak hedefimiz, pazarın yüzde 5’ine sahip olmak. Bununla beraber, geniş zamanda arzı ortaya çıkarmak ve pazarın potansiyelini artırmak da hedeflerimiz arasında" dedi.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!