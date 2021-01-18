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HaberlerSağlıkTürkiye'de Covid-19'a karşı aşılama hızla devam ediyor - Haberler
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Türkiye'de Covid-19'a karşı aşılama hızla devam ediyor

İlk aşılamanın yapıldığı 13 Ocak'tan bu yana yaklaşık 800 bin sağlık çalışanına aşı yapılan Türkiye'de, öncelikli gruplar başta olmak üzere aşı çalışmaları sürüyor

Türkiye'de Covid-19'a karşı aşılama hızla devam ediyor - Haberler
Türkiye'de Covid-19'a karşı aşılama hızla devam ediyor
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AA

Türkiye'nin, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı aşılama performansı, haftalardır aşı uygulayan çok sayıda ülkeyi geride bıraktı.

İlk aşılamanın yapıldığı 13 Ocak'tan bu yana yaklaşık 800 bin sağlık çalışanına aşı yapılan Türkiye'de, öncelikli gruplar başta olmak üzere aşı çalışmalarına hız kesmeden devam ediliyor.

Çin'den sipariş edilen, Sinovac firmasınca üretilen CoronaVac aşısının ilk partisi 30 Aralık 2020'de Türkiye'ye geldi.

Türk Hava Yolları'na ait uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirilen aşılar, sıcaklık kontrol sistemi, jeneratör ve yedek sistemler bulunan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'na nakledildi.

Aşılardan rastgele alınan numuneler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarına sevk edilerek analiz süreci başlatıldı.

Burada yapılan incelemede "olumlu" sonuç verilmesinin ardından aşılar, Sağlık Bakanlığına ait iklimlendirme özelliğine sahip özel araçlarla il depolarına dağıtıldı.

CoronaVac aşısına, TİTCK tarafından "Acil Kullanım Onayı" verilmesiyle, ilk olarak 13 Ocak'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Bilim Kurulu üyelerine aşı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ise 14 Ocak'ta Ankara Şehir Hastanesi'nde Covid-19 aşısının ilk dozu uygulandı.

Öncelikli grupta yer alan sağlık çalışanlarının aşılanmasına 14 Ocak'ta başlandı. Aşılamanın ilk gününde 285 bin sağlık çalışanına CoronaVac aşısı yapıldı.

İlk aşılamadan itibaren aradan geçen sürede, bugün itibarıyla Türkiye genelinde yaklaşık 800 bin kişi aşılandı.

Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin günde ortalama 1,5-2 milyon doz aşı yapma imkanının bulunduğunu bildirdi.

AB'DE AŞILAMA BEKLENEN DÜZEYDE İLERLEMİYOR

Avrupa Birliği'nin (AB) Covid-19 salgınına karşı aralık ayı sonunda başladığı aşılama çalışmaları beklenen düzeyde değil.

Anlaşma yapılan ve onay alan firmalardan Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının AB ülkelerine dağıtımının yapılmasına rağmen personel eksikliği ve lojistik sorunlardan dolayı hedeflenen aşılama yapılamadı.

AB içinde salgından en çok can kaybının gerçekleştiği ülkelerden olan İtalya'da aşılama çalışmaları 27 Aralık'ta başladı. İtalya Başbakanlık Acil Tedarik Komiserliği'nin paylaştığı verilere göre, 17 Ocak'a kadar Covid-19 aşısı yapılanların sayısı 1 milyon 153 bin 501 oldu.

İtalya'ya teslim edilen 1 milyon 408 bin 875 doz aşının yüzde 81,9'u kullanıldı. Aşılananların 850 bin 219'unu aşılama kampanyasında öncelik verilen sağlık çalışanları oluşturdu.

İtalya, AB içinde en fazla kişiye aşının yapıldığı ülke olsa da iç politikada, "İtalya'nın yavaş kaldığı" eleştirileri yapılıyor.

AVRUPA'DAKİ AŞI ÇALIŞMALARI

İlk aşılamaya 26 Aralık'ta başlayan Almanya'da ise 15 Ocak Cuma gününe kadar 1 milyon 50 bin kişiye aşılama yapıldığı duyuruldu.

İspanya, 27 Aralık'ta başladığı aşılama çalışmalarında 15 Ocak'a kadar 768 bin 950 kişiye ulaştı.

İspanya'da aşılama Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda olsa da ülkedeki 17 özerk yönetimin sağlık departmanlarının personeli ve imkanlarıyla gerçekleştiriliyor.

Bazı özerk yönetimlerde 17 Ocak Pazar günü ikinci doz aşılamaların da başladığı duyuruldu.

Aşılamaya 27 Aralık'ta başlayan Fransa'da Sağlık Bakanlığının verilerine göre 17 Ocak itibarıyla 422 bin 127 kişiye aşı yapıldı.

Hollanda'da Covid-19 aşılamasına 6 Ocak'ta başlandı. Verilen resmi rakamlara göre 17 Ocak'a kadar 55 bin doz aşı kullanıldı.

Aşılamaya 28 Aralık'ta başlayan Belçika, 16 Ocak'a kadar 96 bin 402 kişiye aşı yaptı.

İNGİLTERE'DE DAKİKADA 140 AŞI YAPILIYOR

AB dışı ülkelerden İngiltere'de Covid-19 aşılarına 8 Aralık'ta başlandı. 17 Ocak'a kadar 3,8 milyon kişiye ilk doz aşılar yapıldı.

Hükümet, 15 Şubat'a kadar yaş sınırı ve kronolojik hastalık bakımından en riskli grupta bulunan vatandaşların aşılanmasının planladığını açıkladı.

Dakikada 140 aşı yapıldığını belirten İngiltere Sağlık Bakanlığı yetkilileri, bugünden itibaren 70 yaş üstü ve ciddi sağlık sorunları olan ikinci gruba da aşılamanın başlanacağını duyurdu.

Aşılama, ilk olarak 80 yaş üstü ile sağlık ve bakım çalışanlarına yapılmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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