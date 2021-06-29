Türkiye'de 15 milyonu aşkın kişiye iki doz aşı uygulandı 0:00 / 0:00

AA

Türkiye, yoğun şekilde aşılama programına devam ediyor. "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında en son 18 yaşını dolduran herkes için aşı randevuları açılırken, AVM'ler, havalimanları, tren ve otobüs garları gibi toplumun yoğun bulunduğu alanlarda da yerinde aşı hizmeti sunuluyor.

Vatandaşlar, Sinovac ve BioNTech aşılarından istediğini tercih edebiliyor.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilerine göre, 29 Haziran saat 14.23 itibarıyla birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 33 milyon 865 bin 886, ikinci doz uygulanan kişi sayısı ise 15 milyon 127 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 48 milyon 866 bin 13 olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 6 milyon 519 bin 139, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 454 bin 53, toplam 8 milyon 973 bin 192; Ankara'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 783 bin 829, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 256 bin 242, toplam 4 milyon 40 bin 71; İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 2 milyon 249 bin 867, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 18 bin 433, toplam 3 milyon 268 bin 300 doz oldu.