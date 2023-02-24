Türkiye'de deprem riski olmayan iller: En güvenli il ve ilçeler hangileri?

Sinop

Türkiye Deprem Bölgesi Haritası'na göre 5.bölgede yani en az riskli bölgede yer alan Sinop'ta en son 2019 Aralık ayında 1.7 büyüklüğünde deprem oldu. Genel olarak deprem bölgesi olmayan Sinop oldukça güvenli bir şehir.

Olası bir depremde yüksek risk arz eden ilçeleri ise Boyabat, Durağan ve Saraydüzü.