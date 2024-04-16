Türkiye'de dev futbol toplantısı

Mayıs 2019'dan bu yana Başkanlığını Servet Yardımcı'nın yaptığı UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi, 2024 yılının ilk dönem toplantısını, Yardımcı'nın UEFA üst yönetimi ile yaptığı görüşmelerin neticesinde İstanbul'da yapılması kararlaştırdı.

UEFA üyesi 55 Futbol Federasyonu'nun yönetim ve stratejik gelişmelerini destekleyen komitenin gündeminde, Avrupa üyesi federasyonların diğer kıta konfederasyonlarına üye federasyonlarla yapabilecekleri işbirlikleri, federasyonların finansal sürdürülebilirlikleri ile UEFA'nın destek fonları ile ilgili kapsamlı çalışmalar olduğu öğrenildi.