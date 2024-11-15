Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Osman Elbek, Dünya KOAH Günü'nde, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Dr. Elbek, KOAH'ın dünyada ve Türkiye'de giderek artan bir sağlık sorunu olduğuna belirtirken, sigaranın hastalık üzerindeki etkisine dikkat çekti. Hastalığın ilerlemesi durumunda ise ciddi boyutlarda solunum sorunlarına yol açabileceğini vurguladı.

"TÜRKİYE'DE EN ÇOK ÖLDÜREN 4. HASTALIK" Tütün ürünlerinin KOAH hastalığı üzerindeki etkisine değinen Doç. Dr. Elbek, “KOAH, sigara, elektronik sigara, ısıtılmış tütün ürünü gibi tütün ürünlerinin ya da iç ve dış ortam hava kirliliğinin oluşturduğu akciğerde kalıcı bozuklukla karakterize bir hastalıktır. Ne yazık ki kullandığımız ilaçların hiçbiri KOAH ölümünü engellememektedir. Hastalarımızın büyük bir kısmını kaybediyoruz. İlaç kullanmaktan ziyade KOAH'a yakalanmamak önemli olan. Bunun yolu da Türkiye'de ve dünyada tütün kullanımını azaltmak, iç ve dış ortamdaki kirliliği azaltmak ve yoksulluğu önlemek. Dünyada 3 milyondan fazla insan KOAH nedeniyle ölüyor. Türkiye'de de her yıl 50 bin insanımızı kaybediyoruz. Türkiye'de en çok öldüren 4. hastalık. Türkiye'de tütün kullanımı maalesef artmakta. Son 20 yılda Türkiye'de yüzde 27 oranında sigara kullanımı arttı. Nargile kullanımı 4 katına çıktı" dedi.

Elbek, en fazla tütün ürünü kullanan genç nüfusa sahip olduğumuzu söyleyerek, "Bacasız sobalar kullanmak, tandır pişirmek bunlar kadınları KOAH yapan en önemli nokta. Dış ortamda ise sanayi ve trafiğin oluşturduğu hava kirliliği KOAH açısından ciddi bir sorun oluyor. Bu nedenle hem ülkemizin hem de dünyanın tütün ve hava kirliliğinin önüne geçmesi gerekmekte” diye konuştu.