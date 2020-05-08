AA muhabirinin Meteoroloji Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc verilerinden derledi\u011fi bilgilere g\u00f6re, T\u00fcrkiye de uzun y\u0131llar nisan ay\u0131 ya\u011f\u0131\u015f ortalamas\u0131 59,1 milimetre olarak \u00f6l\u00e7\u00fcld\u00fc. Ge\u00e7en y\u0131l nisan ya\u011f\u0131\u015flar\u0131 69,7 milimetre olarak kaydedilirken, bu nisanda ise y\u00fczde 28 azalarak 49,9 milimetre \u015feklinde kay\u0131tlara ge\u00e7ti. Bu y\u0131l\u0131n nisan ya\u011f\u0131\u015flar\u0131, uzun y\u0131llar al\u0131nan ortalamaya g\u00f6re y\u00fczde 16 azald\u0131. Bu nisanda, 2019 Kas\u0131m ay\u0131ndan bu yana kurak ge\u00e7en Trakya n\u0131n bat\u0131 kesimleri, olduk\u00e7a y\u00fcksek ya\u011f\u0131\u015f ald\u0131. Ege ve \u0130\u00e7 Anadolu b\u00f6lgelerinde normale g\u00f6re ya\u011f\u0131\u015fta y\u00fczde 40 \u0131n \u00fczerinde azalma kaydedilirken, \u00f6zellikle Bursa n\u0131n g\u00fcneyi, K\u00fctahya, Afyonkarahisar ve Eski\u015fehir \u00e7evrelerinde ise ya\u011f\u0131\u015flarda yer yer y\u00fczde 60 \u0131n \u00fczerinde azalma meydana geldi. En fazla ya\u011f\u0131\u015f 154 milimetre ile Siirt te, en az ya\u011f\u0131\u015f 23 milimetre ile Eski\u015fehir ve Nev\u015fehir de kaydedildi. Edirne ise son 23 y\u0131l\u0131n en y\u00fcksek nisan ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131 ald\u0131. Nisan ay\u0131 ya\u011f\u0131\u015flar\u0131 Marmara, Ege, Akdeniz, \u0130\u00e7 Anadolu ve Karadeniz b\u00f6lgelerinde azal\u0131rken, Do\u011fu ve G\u00fcneydo\u011fu Anadolu b\u00f6lgelerinde artt\u0131. Nisan ay\u0131nda b\u00f6lgesel ya\u011f\u0131\u015flar \u015fu \u015fekilde ger\u00e7ekle\u015fti: B\u00f6lgeler 2020 nisan ya\u011f\u0131\u015f (mm) Normal (mm) Ge\u00e7en y\u0131la g\u00f6re de\u011fi\u015fim (%) Normaline g\u00f6re de\u011fi\u015fim(%) Marmara 49,8 51,2 - 4 azalma - 3 azalma Ege 33 55,5 - 42 azalma - 41 azalma Akdeniz 44,5 53,3 - 32 azalma - 17 azalma \u0130\u00e7 Anadolu 29,4 51,8 - 28 azalma - 43 azalma Karadeniz 43,2 59,3 - 28 azalma - 27 azalma Do\u011fu Anadolu 77,9 75,2 - 19 azalma 4 artma G\u00fcneydo\u011fu Anadolu 72,7 60,2 - 46 azalma 21 artma - 2 b\u00f6lgede ya\u011f\u0131\u015f artt\u0131 \u0130stanbul Teknik \u00dcniversitesi (\u0130T\u00dc) U\u00e7ak ve Uzay Bilimleri Fak\u00fcltesi Meteoroloji M\u00fchendisli\u011fi B\u00f6l\u00fcm\u00fc \u00d6\u011fretim \u00dcyesi Prof. Dr. H\u00fcseyin Toros, AA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, b\u00f6lgelerin ald\u0131\u011f\u0131 ya\u011f\u0131\u015f\u0131n y\u0131ldan y\u0131la farkl\u0131l\u0131k g\u00f6sterebildi\u011fini s\u00f6yledi. T\u00fcrkiye de nisan ay\u0131nda b\u00f6lgesel ya\u011f\u0131\u015flar\u0131n Do\u011fu ve G\u00fcneydo\u011fu Anadolu b\u00f6lgelerinde artt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Toros, \u015funlar\u0131 kaydetti: Ya\u011f\u0131\u015f, tabiat\u0131 gere\u011fi mekansal ve zamansal olarak s\u00fcrekli farkl\u0131l\u0131k g\u00f6stermektedir. T\u00fcrkiye nin 5 b\u00f6lgesinde nisan ya\u011f\u0131\u015flar\u0131 azal\u0131rken, 2 b\u00f6lgesinde artm\u0131\u015ft\u0131r. Ge\u00e7en ay T\u00fcrkiye geneli ya\u011f\u0131\u015f ortalamas\u0131 y\u00fczde 22 artm\u0131\u015ft\u0131. Nisan da ise ortalama ya\u011f\u0131\u015flar azald\u0131. Bunun nedeni, k\u00fcresel \u00f6l\u00e7ekte hava hareketlerinin T\u00fcrkiye nin farkl\u0131 b\u00f6lgelerine farkl\u0131 \u015fekilde yans\u0131mas\u0131d\u0131r. Atmosferik say\u0131sal model sonu\u00e7lar\u0131na g\u00f6re, \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki aylarda ya\u011f\u0131\u015flar\u0131n uzun y\u0131llar ortalamas\u0131 civar\u0131nda seyretmesini bekliyoruz. May\u0131s ay\u0131nda T\u00fcrkiye nin kuzeydo\u011fu b\u00f6lgesinde normalin \u00fczerinde ya\u011f\u0131\u015f beklenmektedir.