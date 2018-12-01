Dicle Üniversitesi (DÜ) Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, Türkiye'de HIV pozitif kişi sayısının arttığını belirterek, "Geleceğimiz olan gençler ciddi anlamda tehdit altında. Gelen vakaların yüzde 60'ından fazlası 18-25 yaş arası vakalardır. Bu yüzden bizim toplumu ciddi anlamda eğitmemiz lazım." dedi.
İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Müdürlüğü tarafından "1 Aralık Dünya AIDS Günü" dolayısıyla bir alışveriş merkezinde HIV ve AIDS'den korunmanın yöntemleriyle ilgili farkındalık oluşturmak için el broşürleri dağıtılarak, vatandaşlar bilgilendirildi.
AA'nın haberine göre etkinliğe katılan Prof. Dr. Çelen, yaptığı açıklamada, HIV virüsünün vücudun savunma sistemini etkileyerek AIDS hastalığına yol açtığına dikkati çekerek, HIV virüsünün 18-25 yaş arası gençlerde arttığını söyledi.
Korumasız cinsel ilişkinin bu virüsün bulaşmasına sebep olduğunu anlatan Çelen, şöyle konuştu:
"Bölgemizde ve ülkemizde HIV gittikçe yaygınlaşıyor. Hasta sayısı artıyor. Bundan 10 yıl önce bin 800 olan vaka sayısı, bugün resmi rakamlara göre 20 binin üzerine çıktı. Bu ciddi bir artışı gösteriyor. HIV, vücudun savunma sistemini çökerterek ciddi bir hastalık dediğimiz AIDS'e yol açıyor. Bundan 10 yıl önce ölümcül olarak kabul edilen bir hastalıktı. Günümüzdeki etkin tedavi yöntemleriyle artık ölümcül olduğunu kabul etmediğimiz, ölüm riskinin ciddi anlamda düştüğü bir hastalık haline geldi. Yeter ki zamanında hekime başvurulup, gerekli tedbir alınsın."
Gençlerin HIV ve AIDS ile ilgili bilgilendirilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Çelen, gençlere virüsün bulaşma yollarının anlatılması gerektiğini kaydetti.
Üniversiteden önce, lise dönemlerinde bu hastalığın bulaşma yollarına dair müfredatta birtakım eklentilerin yapılması gerektiğine işaret eden Çelen, "Geleceğimiz olan gençler ciddi anlamda tehdit altında. Gelen vakaların yüzde 60'ından fazlası 18-25 yaş arası vakalardır. Bu yüzden bizim toplumu ciddi anlamda eğitmemiz lazım. 10 yıl önce dünyada HIV vaka sayısı 36 milyondu, günümüzde 39 milyon. Çok ciddi bir artış yok. Ülkemizde bin 800'lerde olan vaka sayısı 20 binin üzerinde. Bu rakam gittikçe artıyor. Bizim bir an önce toplumun eğitilmesi, farkındalık anlamında bulaşma yollarını anlatan etkinlikler yapmamız lazım."
Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürü Dr. Gülnaz Kubat da, "Amacımız toplumu yanlış bilgilendirmelerden korumak. Bu hastalık hakkında farkındalık oluşturmaktır. Anket yapıyoruz. Özellikle lise ve üniversiteli gençlere yönelik programlar yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.
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