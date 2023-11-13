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        Haberler Ekonomi Teknoloji Türkiye'de inverter üretimine yönelik işbirliği - Teknoloji Haberleri

        Türkiye'de inverter üretimine yönelik işbirliği

        Huawei Türkiye ve Partner EGS, Türkiye'de inverter üretimine yönelik stratejik bir işbirliği için ilk adımı attı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 13:52 Güncelleme: 13.11.2023 - 13:52
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        Türkiye'de inverter üretimine yönelik işbirliği
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        Huawei Türkiye, Partner EGS ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, şirketin Türkiye'de Partner EGS markasıyla inverter üretimine destek verme taahhüdünde bulundu.

        Partner EGS de bu işbirliği çerçevesinde, inverter üretimi için yeni bir fabrika ve üretim hattı kurmaya hazırlanıyor. Anlaşmaya göre Huawei Türkiye, sağlayacağı teknik destekle, Partner EGS'nin inverter üretim süreçlerine destek olacak.

        İki şirket arasındaki iş birliği için düzenlenen imza töreninde konuşan Huawei Türkiye Dijital Güç Genel Müdürü Gavin Zhao, 'Huawei Türkiye olarak yerel iş birliklerini son derece önemli görüyoruz. Bugün, yenilenebilir enerjinin gelişimi tüm toplumlar için bir trend haline geldi. Inverter ekipmanının yerel üretimi ise yerelleşme ve yeşil enerji stratejimizin önemli bir örneğini teşkil ediyor. Yerel iş ortaklarımızla birlikte, daha yeşil bir Türkiye'nin inşasına katkıda bulunmayı umut ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

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        Partner EGS CEO'su Dr. Alper Terciyanlı ise 'Güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren ve bunun şebekeye verilmesini sağlayan, yenilenebilir enerji santrallerinde kullanılan inverterı yerli ve milli imkanlarla Türkiye'de üretmek üzere adım atıyoruz. Bu teknoloji Türk mühendisliği ile üretilecek. Türkiye’nin ileri mühendislik kabiliyetleri ve Huawei Türkiye’nin deneyimiyle Türkiye’yi güç elektroniği alanında üretim üssü yapmak üzere adım atıyoruz.' açıklamasında bulundu.

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei Türkiye, çevre odaklı ve sürdürülebilir bir geleceği desteklemek için, güç elektroniği teknolojilerini entegre etme konusunda çalışmaya devam ediyor. Şirket, yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirmek ve enerji sistemlerini dijitalleştirmek amacıyla yenilikçi projelere yatırım yapmayı ve iş birliklerini artırmayı da sürdürüyor.

        Partner EGS, 20 yıldan uzun süredir Türkiye’de faaliyet gösteren Huawei Türkiye’nin, yenilenebilir enerji sektöründeki önemli iş ortaklarından biri olarak konumlanıyor. Partner EGS, Türkiye'de inverter üretimine yönelik yatırımlarını ve bu alandaki insan kaynağı özelindeki büyümesini de sürdürüyor.

        İki şirket, bu güçlü iş birliği ile Türkiye'nin yenilenebilir enerji sektörüne katkı sağlarken, Türkiye'nin temiz enerji alanındaki rekabet gücünü de artırmayı hedefliyor. Bu iş birliği aynı zamanda, Türkiye'nin enerji sektöründeki dönüşümünün hızlanmasına yardımcı olacak çevre dostu enerji çözümlerinin artırılması noktasında da önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

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