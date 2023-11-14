Türkiye'de 'karabasan' olarak adlandırılan uyku felci diğer ülkelerde nasıl biliniyor?
Uyku felci; REM uykusu sırasında kişinin bilincinin açılması ancak kaslarını kontrol edememesi ile meydana gelen bir durumdur. Ancak bu zamana kadar birçok ülke bunu mistik bir şekilde yorumlamıştır.
JAPONYA
Yokai olarak adlandırılan uyku felci, bu ismini eski Japon büyülerinden alıyor. İnanışa göre; eskiden rahipler insanları hareketsiz bırakmak için Yokai denilen varlıklardan yardım alıyordu. Bu Yokai'ler; çocuk hayalet, şekil değiştiren tilki, rakun benzeri bir köpekti.
MEKSİKA
'Se me subió el muerto' olarak isimlendirilen uyku felci, "üstüme bir ceset tırmandı" anlamına geliyor. Meksikalılar, gece onları hareketsiz bırakan şeyin ölmüş bir kişi olduğuna inanıyor.
ORTA ÇAĞ'DA CADILAR SUÇLANIYORDU
Orta Çağ zamanında Salem cadıları, kötü olayları örtbas etmek için kullanılıyordu. Uyku felcine, 'hexendrücken' yani 'cadı basması' deniyordu. Bu kelimenin cadılara atfedilmesinin sebebi; birçok kişinin cadıların gece onları ziyaret edip, vücutlarına fiziksel baskı yaptığını söylemesinden dolayı ortaya çıktı.
BRİTANYA VE AMERİKA
Britanya ve Amerika'da ve özellikle Kanada'nın Newfoundland eyaletinde uyku felcine 'yaşı cadı' veya 'gece cadısı' denir. Yaşlı bir kadının uyuyan kişinin göğsünün üstüne tünediği ve onu sıkıştırdığı inancı ile cadı mitolojisine gönderme yapılır.
GÜNEY BATI NİJERYA
Güneybatı Nijerya'daki Yorubalılar arasında 'ogun oru' olarak ifade edilen uyku felci, 'gece savaşı' anlamına gelir ve beden ve zihnin bir tür şeytani olan tarafından istila edilmesi olarak görülür.
Bu sadece kas kontrolünün korkutucu kaybıyla değil, aynı zamanda buna maruz kalan kişinin Dünya'daki eşi ile ruhani eşi arasındaki, yalnızca şeytan çıkarma ayinleri ve Hıristiyan dualarıyla düzeltilebilecek destansı bir savaş verdiği de düşünülür.
KORE
Kore'de, uyku felcine 'Gaqa nulim' deniyor. Gawi; kabus, karabasan; nulim ise bastırılmak anlamına geliyor. Pek çok kültürde olduğu gibi Kore'de de uyku felci, huzursuz bir hayaletin karanlık işi olarak yorumlanır.