Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK ) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK ) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de tasarruf mevduatları, ocak-eylül döneminde 2017 sonuna kıyasla yüzde 26,6 arttı ve 1 trilyon 177 milyar 489 milyon 632 bin lira oldu.

Geçen yıl için nüfusu 80,8 milyonu aşan Türkiye'de, böylece kişi başına ortalama tasarruf miktarı da 14 bin 571 lira olarak hesaplandı. Bu rakam geçen yılın sonunda 11 bin 512 lira düzeyinde bulunuyordu.

9 aylık süreçte Türkiye'de vatandaşlar tasarrufunu ortalama 3 bin 59 lira artırırken, bu da yatırımlar ve cari açık üzerinde önemli etkisi bulunan tasarrufa ilişkin alınan tedbirlerin etkili olduğunu ortaya koydu.

KİŞİ BAŞI TASARRUF 23 İLDE 10 BİN LİRAYI AŞTI

Türkiye'de yaklaşık 15 bin lira olan kişi başı tasarrufların İstanbul'da, eylül ayı itibarıyla 34 bin 38 lira düzeyinde bulunduğu görüldü. İstanbul, bu rakamla kişi başına en yüksek tasarruf edilen il oldu.

İstanbul'un ardından en yüksek kişi başına tasarruf edilen iller, 22 bin 159 lirayla Muğla, 21 bin 332 lirayla Ankara, 19 bin 265 lirayla İzmir, 15 bin 954 lirayla Antalya olarak sıralandı. Böylece 5 ilde kişi başı tasarruf miktarı Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

Söz konusu 5 ilin yanı sıra Tunceli, Yalova, Uşak, Aydın, Balıkesir, Denizli, Eskişehir, Trabzon, Edirne, Bursa, Kırklareli, Nevşehir, Zonguldak, Isparta, Çanakkale, Kırşehir, Aksaray ve Mersin olmak üzere toplam 23 ilde kişi başı tasarruf miktarı 10 bin lirayı aştı.

Kişi başı tasarruf miktarı açısından son sırada ise bin 705 lirayla Hakkari yer aldı. Hakkari'nin ardından vatandaşın en az tasarruf ettiği il bin 709 lirayla Muş ve bin 751 lirayla Şırnak oldu.

EN YÜKSEK TASARRUF İSTANBUL'DA

Türkiye'deki toplam tasarruf mevduatlarının yüzde 43,4'ü İstanbul'da birikti. 15 milyonu aşkın kişiye ev sahipliği yapan İstanbul'da, 9 ayda toplam 511 milyar 559 milyon 152 bin liralık tasarruf mevduatı toplandı.

Geçen yılın sonunda 400 milyar 647 milyon 572 bin liralık tasarruf mevduatı bulunan İstanbul'da, geçen 9 aylık süreçte biriken tutar yüzde 27,7 artmış oldu.





Tasarruf mevduatı miktarında İstanbul'u, 116 milyar 153 milyon 433 bin lirayla Ankara izledi. Tasarruf mevduatı miktarında 82 milyar 446 milyon lirayla İzmir üçüncü, 37 milyar 721,2 milyon lirayla Antalya dördüncü sırada yer aldı.

Türkiye'de en düşük tasarruf mevduatının bulunduğu illerde başı 362,2 milyon lirayla Bayburt çekti. Bayburt'un ardından 390,6 milyon lirayla Ardahan, 470,1 milyon lirayla Hakkari, 511,2 milyon lirayla da Kilis son sıralarda yer alan iller oldu.

İller bazında tasarruf mevduatı ve nüfus rakamları, 2017 sonu ve 2018'in ocak-eylül dönemi itibarıyla şöyle:

Şehir Tasarruf mevduatı - 2017 Tasarruf mevduatı - 2018'in 9 ayı Nüfus BAYBURT 268.237 362.169 80.417 ARDAHAN 302.924 390.582 97.096 HAKKARİ 392.103 470.080 275.761 KİLİS 368.908 511.209 136.319 BİTLİS 544.885 656.396 341.474 MUŞ 542.443 691.551 404.544 SİİRT 681.494 815.261 324.394 ŞIRNAK 767.424 881.217 503.236 GÜMÜŞHANE 687.762 899.800 170.173 IĞDIR 739.292 967.469 194.775 AĞRI 794.395 974.843 536.285 BİNGÖL 743.432 1.025.181 273.354 KARS 914.685 1.037.791 287.654 TUNCELİ 922.327 1.183.398 82.498 ÇANKIRI 927.668 1.202.975 186.074 ARTVİN 1.043.472 1.243.457 166.143 BİLECİK 1.082.778 1.377.083 221.693 KIRIKKALE 1.314.192 1.646.309 278.749 SİNOP 1.398.621 1.802.839 207.427 BARTIN 1.483.970 1.806.834 193.577 BATMAN 1.592.403 2.000.403 585.252 NİĞDE 1.592.781 2.002.988 352.727 KARABÜK 1.623.388 2.038.192 244.453 AMASYA 1.589.798 2.065.882 329.888 OSMANİYE 1.743.503 2.093.016 527.724 ERZİNCAN 1.559.467 2.119.100 231.511 ADIYAMAN 1.689.847 2.176.475 615.076 DÜZCE 1.759.275 2.196.099 377.610 KARAMAN 1.681.033 2.214.684 246.672 MARDİN 1.754.303 2.255.242 809.719 KIRŞEHİR 1.831.285 2.467.862 234.529 KASTAMONU 2.066.644 2.495.930 372.373 VAN 2.176.302 2.512.252 1.106.891 BURDUR 2.024.486 2.518.099 264.779 BOLU 2.090.477 2.564.998 303.184 ERZURUM 2.131.874 2.580.522 760.476 TOKAT 2.135.272 2.764.594 602.086 RİZE 2.174.847 2.837.372 331.041 YOZGAT 2.359.495 3.145.327 418.650 NEVŞEHİR 2.451.326 3.438.293 292.365 YALOVA 2.652.990 3.455.625 251.203 KÜTAHYA 2.831.851 3.651.032 572.256 GİRESUN 3.036.179 3.773.050 437.393 ÇORUM 2.987.155 3.898.119 528.422 ŞANLIURFA 3.186.255 3.976.936 1.985.753 ELAZIĞ 3.152.098 4.006.691 583.671 AKSARAY 3.082.875 4.210.592 402.404 KIRKLARELİ 3.656.092 4.342.773 356.050 UŞAK 3.749.656 4.868.216 364.971 ORDU 3.996.165 4.895.861 742.341 KAHRAMANMARAŞ 3.905.825 4.929.066 1.127.623 ISPARTA 3.849.930 4.938.420 433.830 EDİRNE 4.151.882 5.077.001 406.855 MALATYA 4.098.839 5.117.224 786.676 SİVAS 3.903.596 5.120.023 621.301 AFYONKARAHİSAR 4.084.522 5.278.466 715.693 DİYARBAKIR 4.824.073 5.680.215 1.699.901 ÇANAKKALE 4.695.746 5.757.751 530.417 ZONGULDAK 5.605.872 6.870.431 596.892 SAKARYA 5.459.207 6.940.560 990.214 TEKİRDAĞ 8.036.528 9.701.696 1.005.463 SAMSUN 8.039.223 9.836.461 1.312.990 TRABZON 7.555.550 9.841.212 786.326 ESKİŞEHİR 8.445.839 10.808.204 860.620 GAZİANTEP 8.606.264 11.122.695 2.005.515 MANİSA 8.959.466 11.140.306 1.413.041 KAYSERİ 9.884.612 12.869.417 1.376.722 DENİZLİ 10.332.773 12.974.491 1.018.735 AYDIN 10.942.616 13.990.717 1.080.839 HATAY 11.592.805 14.530.649 1.575.226 BALIKESİR 12.231.775 15.375.411 1.204.824 KONYA 12.878.621 16.455.886 2.180.149 KOCAELİ 14.686.305 18.455.267 1.883.270 MERSİN 14.741.232 18.488.160 1.793.931 MUĞLA 15.919.032 20.801.363 938.751 ADANA 17.892.135 21.892.613 2.216.475 BURSA 28.853.546 36.103.492 2.936.803 ANTALYA 28.670.016 37.721.168 2.364.396 İZMİR 68.069.566 82.446.013 4.279.677 ANKARA 92.426.392 116.153.433 5.445.026 İSTANBUL 400.647.572 511.559.152 15.029.231 TOPLAM 930.271.494 1.177.489.632 80.810.525







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