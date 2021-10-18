Türkiye'de okuyan Togolu hekim Bukari, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Togo ziyaretinden dolayı mutlu

AA

YTB'nin "Türkiye Bursları" programı kapsamında tıp eğitimini Türkiye’de alan ve Ankara’da özel bir hastanede çalışan Togolu Doktor Bukari, Türkiye'de okuduğu sırada yaşadıklarını ve Erdoğan'ın Togo'ya yapacağı ziyarete yönelik düşüncelerini AA muhabirine anlattı.

Bukari, Togo’dan Türkiye’ye 2010'da YTB’nin "Türkiye Bursları" programı kapsamında geldiğini belirterek Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim gördüğünü ve yaklaşık 3,5 yıldır Ankara’da özel bir hastanede çalıştığını ifade etti.

Türkiye’ye gelişine ilişkin "Ben Türkiye’yi seçmedim. Türkiye beni seçti diyebiliriz. Bu, bir kader meselesi." diyen Bukari, eğitimini tamamlayıp doktorluk yaptığı sırada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Türk hekimlerle çalıştığını dile getirdi.

Bukari, "Bu salgın sürecinde Türk doktor arkadaşlarla ciddi bir mücadele verdik. Bu, Türkiye’yi kendi ülkemiz gibi düşündüğümüz için bizim yapmamız gereken bir şeydir. Türkiye, salgınla mücadeleyi iyi yönetti. Salgın kötü bir şey ama bu durumda Türkiye’nin sağlık sisteminin uluslararası düzeyde olduğu bir kez daha ortaya çıktı." diye konuştu.

- "Türkiye’de hayallerimi gerçekleştirdim"

Bukari, Türkiye’nin çok misafirperver bir ülke olduğunu, bu sayede yabancılık çekmediğini vurgulayarak "Çok hızlı bir şekilde alışma sürecini atlattık. Buraya gelirken böyle olacağını düşünmüyorduk." dedi.

Türk arkadaşlarının kendisine birçok konuda yardımcı olduğunu söyleyen Bukari, "Türkiye’ye geldiğimde hayallerimi gerçekleştirdim." ifadesini kullandı.

- Erdoğan'ın Togo’ya ziyareti çok değerli

Bukari, "Erdoğan’ın Togo’ya yapacağı ziyaret, Türkiye’den cumhurbaşkanı seviyesinde yapılan ilk temas olması dolayısıyla çok değerli." değerlendirmesinde bulundu.

Bu ziyaret çerçevesinde Türkiye-Togo ilişkilerinin çok gelişeceğini, iki ülke arasında sağlık, siyaset, askeri alanındaki ilişkilerde daha da mesafe katedileceğini düşündüğünü söyleyen Bukari, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce gittiği Afrika ülkelerinde iyi ilişkiler kurduğuna işaret etti.

Bukari, "O yüzden (iki ülke arasında) ticari alanda da çok önemli gelişmeler olacak. Türkiye’den birçok iş insanı Togo’yu daha iyi tanıyacak, Togo’ya gelecek. Togo’daki iş insanları da Türkiye’ye gelecek." diye konuştu.

Afrika’nın zenginliği ve güzelliğinin herkesçe bilindiğini belirten Bukari, "O yüzden Türkiye-Afrika arasındaki ilişki ağıyla her alanda büyük kazanç sağlanacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı’nın Afrika’ya gidişi beni gerçekten mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

Bukari, diğer ülkelerin Afrika'ya fakir olarak baktığına ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afrika’ya farklı bir perspektif göstermek için gittiğine dikkati çekerek bu ziyaretin Afrika’nın güzelliğini, zenginliğini göstermek, iyi ilişkiler kurmak için son derece önemli bir bağlantı kurulmasını sağlayacağını kaydetti.