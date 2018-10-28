Saatler geri alınacak mı? tartışması uzun süre gündemimizi işgal etmişti. Tartışmalar geçtiğimiz günlerde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile geride kaldı. Ancak, Avrupa'da bugün başlayan kış saati uygulaması nedeniyle kafa karışklığı hala devam ediyor. Peki; 28 Ekim 2018 yani bugün saatler geri alındı mı? Saat şu an kaç? İşte, 28 Ekim 2018 Türkiye saati...

TÜRKİYE'DE SAATLER GERİ ALINDI MI?

Türkiye'de saatler geri alındı mı? sorusu uzun süre gündemi işgal etmişti. Ancak son yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yaz saati sabit hale geldi. Yani saatler bugün 28 Ekim 2018'de Türkiye'de geri alınmadı.

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararında, gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının (tüm yıl yaz saati, GMT+3) her sene, yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Kararla, yaz saati uygulanması hakkındaki 23 Ekim 2017 tarihli ve 2017/10921 sayılı Bakanlar Kurulu kararının da yürürlükten kaldırıldığı kaydedildi. Söz konusu kararın yürürlüğe konulmasına, 697 sayılı "Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun"un 2'nci maddesi gereğince karar verildi.

Alınan bu karar göre, saatler geri alınmayacak, kış saati uygulamasına geçilmeyecek. Yaz saati uygulamasına devam edilecek.

SAAT ŞU AN KAÇ?

Türkiye'de saatler geri alınmadı, ancak Avrupa ülkelerinde kış saati uygulamasına geçildi. İnternete entegre olan bazı teknolojik ürünlerde de saatler otomatik olarak geri alındı. Bu nedenle saatin şu an kaç olduğu büyük merak konusu haline geldi. Peki; saat şuan kaç?

28 Ekim Türkiye saatini Habertürk TV canlı yayınından öğrenip teyit edebilirsiniz.

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YAZ VE KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Yıl içinde güneş enerjisinden daha fazla yararlanmak amacıyla ülke içinde ortak saat çizgisini mevsime göre değiştirme düşüncesi ortaya çıkmıştır. İlk kez Almanlar tarafından denenen bu metottan istenilen başarı sağlanınca pek çok ülke tarafından yapılmaya başlanmıştır. Türkiye’de yaz mevsiminde 3. saat diliminde yer alan (45° Doğu Boylamı) Iğdır’ın saati, kış mevsiminde ise 2. saat diliminde yer alan İzmit’in (30° Doğu Boylamı) yerel saati ortak saat olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle saatler yazın ileri kışın bir saat geri alınmaktadır.

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