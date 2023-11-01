Türkiye'de saatler geri alınacak mı? 2023 Ekim ayı kış saati uygulaması Türkiye'de var mı, kış saati bu sene uygulanacak mı?

Türkiye'de saatler geri alınacak mı? 2023 Ekim ayı kış saati uygulaması Türkiye'de var mı, kış saati bu sene uygulanacak mı?

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Dünya genelinde saatler, 29 Ekim Pazar günü geri alındı. 2016'dan bu yana Türkiye'de güneş ışığından daha fazla faydalanmak ve enerji tasarrufu sağlamak için yaz saati uygulaması sürüyor. Bu kapsamda, "Türkiye'de saatler geri alındı mı, alınacak mı ve kış saati uygulanacak mı?" araştırmaları hız kazandı. İşte 2023 kış saati uygulamasına ilişkin merak edilen bilgiler...