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        Haberler Gündem Türkiye'de saatler geri alınacak mı? 2023 Ekim ayı kış saati uygulaması Türkiye'de var mı, kış saati bu sene uygulanacak mı?

        Türkiye'de saatler geri alınacak mı?

        Avrupa ülkelerin 28 Ekim'i 29 Ekim'e bağlayan gece saat kış saati uygulamasına geçildi. Kış aylarına geçerken havaların erken kararmaya başlaması Türkiye'de saatlerin geri alınıp alınmayacağına ilişkin sorgulamaları başlattı. Peki, Türkiye'de saatler geri alınacak mı? 2023 Ekim ayı kış saati uygulaması Türkiye'de var mı? İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 10:13 Güncelleme: 01.11.2023 - 10:13
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        Dünya genelinde saatler, 29 Ekim Pazar günü geri alındı. 2016'dan bu yana Türkiye'de güneş ışığından daha fazla faydalanmak ve enerji tasarrufu sağlamak için yaz saati uygulaması sürüyor. Bu kapsamda, "Türkiye'de saatler geri alındı mı, alınacak mı ve kış saati uygulanacak mı?" araştırmaları hız kazandı. İşte 2023 kış saati uygulamasına ilişkin merak edilen bilgiler...

        2

        2016 YILINDAN BERİ TÜRKİYE'DE KALICI YAZ SAATİ UYGULANIYOR

        8 Eylül 2016 tarihli 29825 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7 Eylül 2016 tarihli 2016/9154 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine göre Türkiye'de yaz saati kalıcı hale getirilmiştir. 2016 yılından beri Türkiye'de kış saati uygulaması kullanılmıyor.

        3

        SAATLER NE ZAMAN GERİ ALINDI?

        Dünya genelinde saatler 29 Ekim Pazar günü geri alındı.

        4

        TÜRKİYE'DE KIŞ SAATİ UYGULAMASINA GEÇİLECEK Mİ?

        Türkiye'de 2016 yılında başlayan kalıcı yaz saati uygulaması devam edecek. Kış saati uygulaması 2023 yılında da uygulanmayacak ve saatler geri alınmayacak.

        5

        TÜRKİYE İLE AVRUPA ARASINDAKİ SAAT FARKI KAÇ OLDU?

        Avrupa kış saati uygulamasına geçerken Türkiye ile Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre ve Danimarka arasındaki saat farkı 1’den 2’ye, İngiltereyle ise 3’e çıktı.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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