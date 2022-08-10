Şirketlerin yüzde 71'i yetenek açığı yaşıyor 0:00 / 0:00

AA

ManpowerGroup'tan yapılan açıklamada, şirket tarafından 16 yıldır küresel çapta hazırlanan Yetenek Açığı Raporu'nun sonuçları paylaşıldı.

Bu yıl 40 ülkeden 40 binden fazla işverenin katılımıyla yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, küresel çapta yetenek açığı ortalama yüzde 75 seviyesine ulaşırken, yetenek açığının yüzde 71 olarak ölçüldüğü Türkiye, 40 ülke içerisinde 29. sırada yer aldı. Her 4 şirketten 3'ü yetenek açığı yaşadığını ya da işe alım yapmakta zorlandığını belirtti.

Şirket büyüklüklerine göre boş olan pozisyonları doldurmada en çok zorlananların yüzde 73 ile mikro şirketler (10 ve daha az çalışanı olan) olduğu gözlemlendi. Bunu sırasıyla 10-49 çalışanı olan küçük şirketler (yüzde 72), 50-249 personeli bulunan orta (yüzde 71) büyüklükteki şirketler ve 250'den fazla istihdam oluşturan büyük (yüzde 69) işletmeler izledi.

Sektörlere göre yetenek eksikliğine bakıldığında ise yüzde 81 ile restoran ve oteller en fazla yeteneğe ihtiyaç duyan sektör oldu. Bunu yüzde 75 ile imalat, yüzde 73 ile BT & teknoloji, yüzde 70 ile toptan & perakende ticaret, yüzde 68 ile inşaat, yüzde 66 ile eğitim, sağlık ve kamu, yüzde 65 ile bankacılık ve finans takip etti.

Küresel çapta ise yüzde 88 ile Tayvan, işverenlerin boş pozisyonları doldurmakta en çok zorlandığı ülke olurken, Tayvan'ı, yüzde 85 ile Portekiz, yüzde 84 ile Singapur ve yüzde 83 ile Çin takip etti.

ABD'nin yüzde 74 ile 26'ncı, Fransa'nın yüzde 79 ile 11'inci, Almanya'nın yüzde 79 ile 12'nci sırada yer aldığı listede, Çekya yüzde 49 ile boş pozisyonları doldurmakta en az zorlanan ülke oldu.

EN ÇOK ARANAN MESLEKLER

Araştırmaya göre, Türkiye'de işverenlerin en çok aradığı meslekler "imalat ve üretim", "satış ve pazarlama", "operasyon ve lojistik", "BT imalat ve üretim" ile "yönetim ve ofis desteği" oldu.

Türkiye'de öne çıkan en iyi 5 kişisel yetenek ise "muhakeme ve sorun çözme", "yaratıcılık ve girişimcilik", "liderlik ve sosyal etki", "iş birliği ve ekip çalışması" ile "sorumluluk alma" olarak sıralandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, geçen yıl yetenek açığının yüzde 83 olarak ölçüldüğü Türkiye'nin boş pozisyonları doldurmakta en çok zorlanan ilk 6 ülke arasında yer aldığını belirtti.

Bu yıl yetenek açığı oranında bir düşüş olsa da hala ciddi bir açık olduğunun görüldüğünü aktaran Narlı, şunları kaydetti:

"Sektörel bazda baktığımızda üretim, bilgi teknolojileri ve turizm işverenleri doğru yeteneğe ve yetkinliğe ulaşmada en çok zorlanan grubu temsil etmekte. Yetenek açığını kapatmak için çalışanların sürekli olarak kendilerini yenilemeleri, meslek grubu bağımsız dijital yetkinliklerini geliştirmeleri ve yeni dönemin ihtiyaçlarına uygun şekilde yetenek dönüşümlerini (reskill/upskill) yapmalarının yanı sıra şirketlerin de atması gereken adımlar bulunuyor. Bunun için kurumlara; yetenek havuzlarını büyüterek öğrenmeye ve gelişime yatırım yapmalarını, şirket içinde yetiştiremedikleri yetenekleri çekmek için dış pazara yönelmelerini, yetenek topluluklarını yetiştirmelerini ve çalışanlara kurum içinde yeni pozisyonlara geçmelerine veya yeni pozisyonlara yükselmelerine yardımcı olmalarını tavsiye ediyoruz."