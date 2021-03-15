Türkiye'de son 17 yılda 700 bin kişi Erasmuslu oldu

AA

Türkiye Ulusal Ajansının AA muhabiriyle paylaştığı bilgilere göre, yaklaşık 1,4 milyar avroluk bütçenin tahsis edildiği programlarla vatandaşlar yurt dışında eğitim, staj, kurs ve gönüllülük imkanı elde ederken başta eğitim kurumları olmak üzere birçok kuruluş da ortaklık geliştirme fırsatı buldu.

Özellikle Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerdeki programlardan yararlanan Türk vatandaşlarının, Türkiye'ye karşı ön yargıların kırılmasına katkı sunduğunu söyleyen Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı, Türkiye ile AB arasında diyalog ortamının oluşmasına da katkı sağlandığını vurguladı.

Astarcı, son 17 yılda 700 bin kişinin katıldığı programlara 1,4 milyar avro tahsis edildiğini ve toplamda 36 binin üzerinde projenin hayata geçirildiğini belirtti.

Yıllık 20 bini yükseköğretim öğrencisi olmak üzere 60 bin katılımcıya hibe desteği sağlandığının altını çizen Astarcı, 2021-2027 yılları arasında yeni döneme girildiğini ve yeni programlar uygulanacağını sözlerine ekledi.

- 18 yaş için "Avrupa'yı Keşfet" programıyla Avrupa'yı gezebilecek

Bu dönemde Avrupa'da Erasmus+ programlarının toplam bütçesinin 26 milyar avro olması ön görülürken kapsayıcılık, dijitalleşme, çevre ve demokratik katılımı esas alan uygulamaların ön plana çıkması bekleniyor.

Dezavantajlı kişilerin programlara katılımının artırılması planlanan dönemde, yeni programlar da yer alacak.

Yeni programlar arasında 18 yaşındaki gençlerin Avrupa'yı daha yakından tanımaları için "Avrupa'yı Keşfet" ile gençlerin demokratik hayata katılımı ve temel haklar konusunda farkındalık oluşturması planlanan "Genç Katılım" bulunuyor.

Avrupa Dayanışma Programı çerçevesinde de tüzel kişilik şartı aranmaksızın kişi ve grup projelerine hibe desteği verilecek.

- Küçük yaştaki öğrenciler de Erasmus'tan faydalanabilecek

Doktora öğrencilerinin kısa dönemli Erasmus+ projelerinden faydalanabileceği yeni süreçte spor koçları ve personeline profesyonel gelişime destek amacıyla Avrupa'daki eğitimlere katılabilmeleri için hibe desteği sunulacak.

Kurumlar yeni dönemde eğitim ve öğretimi iyileştirmek için yurt dışından uzman, eğitmen ve iş insanı davet edebilecek.

Okul çağındaki öğrenciler de Erasmus+ programından faydalanabilecek ve Avrupa'daki okullarda eğitim alabilecek ya da staj görebilecek.