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Türkiye'de son 50 yılın üçüncü en sıcak senesi 2020 oldu

Türkiye'de 2020 yılında sıcaklıkların mevsim normallerini üzerinde seyretmesi nedeniyle son 50 yılın en sıcak üçüncü yılı yaşandı.

Türkiye'de son 50 yılın üçüncü en sıcak senesi 2020 oldu
AA

Dünya genelinde son yılların en büyük sorunları arasında küresel ısınma ilk sıralarda yer alıyor. Türkiye'de küresel ısınmanın sonuçlarından etkilenen ülkeler arasında.

Küresel ısınma nedeniyle yaşanan iklim değişiklikleri nedeniyle Türkiye'de son yıllarda sıcaklıklar artıyor, kuraklık yaşanıyor.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin uzun yıllar ortalama sıcaklığı 13,5 derece ölçüldü.

Türkiye'de 1971'den sonra ortalama sıcaklığını en yüksek yaşandığı yıl 2010 oldu. En sıcak yıl olan 2010'da ortalama sıcaklık 15,6 derece olarak kaydedildi.

En sıcak ikinci yıl ise 2018'de yaşandı. Bu yıl da ortalama sıcaklık 15,5 derece olarak kaydedildi.

2020 yılında ise ortalama sıcaklık 1,4 derece artarak 14,9 derece oldu. Geçen yıl yaşanan sıcaklık son 50 yılın en sıcak üçüncü yılı olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 1971'den bu yana en sıcak 20 yılı şöyle sıralandı:

En sıcak yıllar sıralaması
1.2010
2.2018
3.2020
4.2014
5.2019
6.2001
7.2016
8.1999
9.2015
10.2013
11.2017
12.2012
13.1998
14.2009
15.2007
16.1994
17.2008
18.1979
19.2005
20.2006

- "Önlem alınmazsa sıcaklık ortalamaları daha artacak, önümüzdeki yıllar daha sıcak geçecek"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020'nin Avrupa'da en sıcak birinci, dünyada ise en sıcak ikinci yıl olarak kayıtlara geçtiğini söyledi.

Türkiye'de geçen yıl sıcaklıkların yüksek olduğunu belirten Toros, şunları kaydetti:

"Atmosfere salınan kirleticilerin etkilerinden birisi de atmosferde artan sera gazları nedeniyle küresel ısınmadır. 2000'li yıllardan sonra Türkiye'de sıcaklıklar daha da artmaya başladı. Ülkemizde uzun yıllar verilerine göre en sıcak dört yıl 2010, 2018, 2020 ve 2014 yılı olmuştur. Küresel ısınmaya önlem alınmazsa sıcaklık ortalamaları daha artacak, önümüzdeki yıllar daha sıcak geçecek. Bunun için küresel ısınmanın azaltılmasına hepimiz kaynakların verimli kullanılması ve israfın azaltılmasıyla katkı sağlayabiliriz."

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