Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapıldı. 82 kişinin katıldığı ve yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar yaparken alınan tedbirleri de açıkladı. Erdoğan, "Önlemler arasında spor müsabakalarının seyircisiz oynanması gibi hususlar vardı. Birileri farklı şeyler söyleyebilir... Değerli kardeşlerim, bizim bütün hedefimiz insan hayatıdır." derken açıkladığı 20 maddelik kararlarda liglerin ertelenmesi ile ilgili bir karar yer almadı.