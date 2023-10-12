Haberler Yaşam Türkiye'de yaşayan ancak rastlamak istemeyeceğiniz hayvanlar

Türkiye'de yaşayan ancak rastlamak istemeyeceğiniz hayvanlar Türkiye'nin sınırları içerisinde yaşayan ancak denk gelmesi oldukça zor olan birçok hayvan türü var. Özellikle bazı hayvan türlerine rastlamayı çoğu insan istemez. İşte Türkiye'de görülebilecek sıra dışı hayvan türleri. Habertürk Giriş: 12.10.2023 - 11:02 Güncelleme: 12.10.2023 - 11:02 facebook

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ATEŞ SEMENDERİ Ateş semenderi, sırtındaki sarı ve bazen portakal sarısı lekeler ile hemen fark edilir. Ender olarak görülen bu canlı genellikle Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde görülür. Daha önce Erzincan, Bitlis, Adana, Niğde, Kahramanmaraş, Mersin, Osmaniye ve Hatay illerinde görüldü.

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ANGORA TAVŞANI Diğer adıyla Ankara tavşanı olarak bilinen bu tür Ankara ilinden Dünya'ya yayılmıştır. 1700'lü yıllarda Avrupa'da Fransız yüksek tabakasının rağbet ettiği en popüler evcil hayvanlardan birisi olmuşlardır.