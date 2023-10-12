Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Türkiye'de yaşayan ancak rastlamak istemeyeceğiniz hayvanlar

        Türkiye'de yaşayan ancak rastlamak istemeyeceğiniz hayvanlar

        Türkiye'nin sınırları içerisinde yaşayan ancak denk gelmesi oldukça zor olan birçok hayvan türü var. Özellikle bazı hayvan türlerine rastlamayı çoğu insan istemez. İşte Türkiye'de görülebilecek sıra dışı hayvan türleri.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 11:02 Güncelleme: 12.10.2023 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ATEŞ SEMENDERİ

        Ateş semenderi, sırtındaki sarı ve bazen portakal sarısı lekeler ile hemen fark edilir. Ender olarak görülen bu canlı genellikle Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde görülür. Daha önce Erzincan, Bitlis, Adana, Niğde, Kahramanmaraş, Mersin, Osmaniye ve Hatay illerinde görüldü.

        2

        ANGORA TAVŞANI

        Diğer adıyla Ankara tavşanı olarak bilinen bu tür Ankara ilinden Dünya'ya yayılmıştır. 1700'lü yıllarda Avrupa'da Fransız yüksek tabakasının rağbet ettiği en popüler evcil hayvanlardan birisi olmuşlardır.

        3

        ÇÖL VARANI

        Kertenkele ve pullu sürüngenler sınıfında yer alan hayvan türüdür. Ülkemizde en büyük Çöl Varanı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde görüldü. Zehirli, saldırgan ve yırtıcı canlılar değildir.

        4

        SU SAMURU

        Ülkemizde su samurlarının, Antalya, Manavgat, Serik ve Alanya Karpuz Çay'ı, Finike-Kumluca yöresindeki Alakır Çay'ı çevresinde, Trakya bölgesinde, Abant, Çoruh nehri ve yan yollarında, Dicle nehri havzasına bağlı Çatak çayında, Kırıkkale'ye bağlı Hasandede Beldesinde, Rize Çamlıhemşin ve Pazar ilçeleri içinde yer alan Hemşin ve Fırtına derelerinde yaşadığı bilinir.

        5

        KARAKULAK

        Soyları tehlike altında olan karakulaklar, Türkiye'de Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Trakya dışında birçok bölgede görülebilir. Ancak son zamanlarda yalnızca Toroslar'da görüldükleri söyleniyor.

        6

        UZUN KULAKLI ÇÖL KİRPİSİ

        Uzunlukları 12-25 cm arasında değişen uzun kulaklı çöl kirpileri, ülkemizde Güneydoğu Anadolu (Kilis, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır) ve Iğdır bölgesinde görülür.

        7

        KUYRUKSÜRENGİLLER

        35 farklı türü bulunan kuyruksürengillerden yalnızca "Firavunfaresi" Türkiye'de görülür.

        8

        AĞAÇ YEDİUYURU

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde nesli tehlike altında olan hayvanlar listesinde gösterilen ağaç yediuyuruları nadir görülen hayvanlardır. İsimlerine ağaç yediuyuru denmesinin nedeni de hayvanın yılın 7 ayını uykuda geçirmesinden kaynaklanır. Ayrıca uyku esnasında genellikle yedili gruplar halinde uyurlar.

        9

        AĞAÇ YEDİUYURU

        10

        BASIK BURUNLU YARASA

        Nalburunlu yarasa olarak da bilinen basık burunlu yarasalar, dünyada bazı bölgelerde gıda olarak veya ilaç olarak kullanılır. Ülkemizde genellikle Marmara, Akdeniz ve Ege bölgelerinde görülür.

        11

        ANADOLU KÖRFARESİ

        12

        PORSUK

        13

        PEÇELİ BAYKUŞ

        14

        YEŞİL ARIKUŞU

        15

        BIYIKLI BAŞTANKARA

        16

        AKDENİZ FOKU

        17

        ARAP TAVŞANI

        18

        KELAYNAK

        19

        ŞAH KARTAL

        20

        ÇİYAN

        21

        BOYNUZLU ENGEREK

        22

        SAKALLI AKBABA

        23

        FLAMİNGO

        24

        ANADOLU YABAN KOYUNU

        25

        OKLU KİRPİ

        26

        ANDIK (ÇİZGİLİ SIRTLAN)

        27

        SARIKIZ (CAMEL SPİDER)

        28

        VAŞAK

        29

        UZUN BALİNA

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gazze'ye bombardıman gece boyu sürdü
        Gazze'ye bombardıman gece boyu sürdü
        İSPARK'a zam geldi
        İSPARK'a zam geldi
        Oğlunu bisiklet üzerinde öldüren baba konuştu! İşte cinayetin nedeni!
        Oğlunu bisiklet üzerinde öldüren baba konuştu! İşte cinayetin nedeni!
        Milliler liderlik için sahada!
        Milliler liderlik için sahada!
        Fazıl Say: Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan lider
        Fazıl Say: Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan lider
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        1 yıl kullanılmayan telefonlar kapatılacak
        1 yıl kullanılmayan telefonlar kapatılacak
        "İran Hamas'ın İsrail'e saldırısına şaşırdı"
        "İran Hamas'ın İsrail'e saldırısına şaşırdı"
        "Biden 'kafaları kesilmiş küçük çocuklara' dair resim görmedi"
        "Biden 'kafaları kesilmiş küçük çocuklara' dair resim görmedi"
        İsrail kara operasyonuna hazırlanıyor
        İsrail kara operasyonuna hazırlanıyor
        MHR yeni modelle halka açılıyor
        MHR yeni modelle halka açılıyor
        Zikzak çizen hafriyat kamyonundan ışık ihlali!
        Zikzak çizen hafriyat kamyonundan ışık ihlali!
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        Tarım Kredi'den indirim kampanyası
        Tarım Kredi'den indirim kampanyası
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Baraj doluluk oranı o verinin de altına düştü!
        Baraj doluluk oranı o verinin de altına düştü!
        İğrenç babaya mahkeme acımadı!
        İğrenç babaya mahkeme acımadı!
        Özlem 28 yaşındaydı... Ağlatan fotoğraf!
        Özlem 28 yaşındaydı... Ağlatan fotoğraf!
        3.1'lik Silivri depremini Prof. Dr. Görür değerlendirdi!
        3.1'lik Silivri depremini Prof. Dr. Görür değerlendirdi!
        Kimler o tazminatı alabilir?
        Kimler o tazminatı alabilir?