Türkiye'de yaşlı nüfusun en yüksek olduğu ilde yaşlılara

AA

Sinop Belediyesi ekipleri, kentte dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ederken, Valilik öncülüğünde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ise yaşlıların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.Tedbirler çerçevesinde belediye tarafından 65 yaş ve üstü vatandaşların zaman geçirdikleri Yaşlılar Evi kapatılırken, zabıta ekipleri park, bahçe ve meydanlarda gördükleri yaşlı vatandaşlara evlerine dönmeleri tavsiyesine bulunuyor.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke olarak zor bir süreçten geçtiklerini söyledi.Kent nüfusunun yüzde 18,8'inin yaşlılardan oluşmasından dolayı üzerlerine önemli görevler düştüğünü anlatan Ayhan, salgının Türkiye’ye sıçramasının ardından belediye olarak ivedilikle Yaşlılar Evi'nin faaliyetlerine son verdiklerini dile getirdi.Kent genelinde dezenfekte işlemi yaptıklarını vurgulayan Ayhan, 65 yaş üstü bireylerin evde kalmalarının süreç için çok önemli olduğuna işaret etti.

- "Lütfen evlerinde kalsınlar"

Havaların da güzel olmasından dolayı yasağa rağmen bazı yaşlı vatandaşları evde tutmakta zorluk çektiklerini belirten Ayhan, "Yaşlı vatandaşlarımızın sağlığı için en başından beri ek tedbirler almıştık. Biz onlardan su parası veya başka bir şey istemiyoruz. Tüm ihtiyaçlarını karşılamada gerekli çalışmaları yapıyoruz. Lütfen evlerinde kalsınlar. Belediye ekiplerimiz 24 saat görev başında. İhtiyaçları olması halinde telefon açmaları yeterli." dedi.

Ayhan, 65 yaş ve üstü vatandaşların risk altında olduğunun yetkililer tarafından açıkladığını anımsatarak, "Kentimizde yaşlı nüfus çok fazla. Bu işin ciddiyetine vararak hareket etme zorunluluğumuz var. Devletin tüm kurumları, sağlıkçılarımız özverili çalışma yürütüyor. Sadece yaşlılarımızı değil, herkesi önerilen tedbirleri almaya davet ediyorum.” ifadesini kullandı.