Futbol dünyası yaz transfer döneminde son günlere girdi. Birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye'de 17 Haziran 2022'de başlamıştı. Futbol takımları 2022 - 2023 sezonu için takımlarına transferlerine devam ederken futbolseverler de transfer döneminin ne zaman biteceğini merak ediyor. İşte haberimizin ayrıntıları...