Türkiye'de "yılın kalfası" seçildi

Konya'da bobinaj kalfası olarak çalışan Seyit Çopur, Türkiye'de "yılın ahi kalfası" seçildi.

AA'nın haberine göre, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, yaptığı yazılı açıklamada, 37. Ahilik Haftası etkinlikleri için hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Karabacak, ahilik geleneğini yaşatmak için Konya'da ilin ahisi, ilin kalfası ve ilin çırağına plaket verileceğini, kalfalıktan ustalığa geçişi temsilen şed kuşanma gösterimi yapılacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Konya’ya yakışır bir şekilde Türk-İslam kültürünün önemli bir figürü olan Ahi Evran'ı anacağız ve onun kıymetli mirasını korumak için düzenlenecek olan etkinliklere tüm esnaf ve sanatkarlarımızı ve vatandaşlarımızı davet ediyoruz."