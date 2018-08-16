Özeren, yaptığı açıklamada, tüketici teknolojisi ürünleri pazarının yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,6'lık büyümeyle 15,4 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

Türkiye'de ayda yaklaşık 950 bin-1,1 milyon adet cep telefonu satışı gerçekleştiğini aktaran Özeren, cep telefonu pazarının yıllık 2,5 milyar liralık büyüklüğe ulaştığına işaret etti.

Özeren, cep telefonu satışlarının yüzde 18-20'sinin ABD menşeli cihazlardan oluştuğuna değinerek, Kore ve Çin menşeli cihazların pazar payının yüzde 60-65 olduğunu dile getirdi.

Yerli üretim cihazların yüzde 8-10'luk bir paya sahip olduğuna dikkati çeken Özeren, şunları ifade etti:

"Şu anda cep telefonları satışlarının yüzde 40'ı GSM operatörlerinin mağazalarından yapılıyor. Yabancı cep telefonu şirketlerinin birçoğunun Türkiye'de Ar-Ge merkezleri bulunuyor. Sadece ABD üretimli cep telefonlarının Türkiye'de Ar-Ge merkezi yok. Burada sadece al-sat mantığıyla hareket ediyorlar."

Özeren, Türk cep telefonu pazarının son dönemde verilen inovasyon ve Ar-Ge destekleriyle çok iyi bir notaya geldiğini vurgulayarak, "Dünyada yakın coğrafyaya cep telefonu ihraç eder durumdayız. Bu potansiyelimizi artırabiliriz." diye konuştu.

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