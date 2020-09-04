Türkiye'deki dünya miras alanları kalıcı sergilerle tanıtılacak

AA

Yıldız, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dünyada olduğu gibi Türkiye'de de turizm sektörünün olumsuz etkilendiği belirtti.

Salgın sürecinde Türkiye olarak gelecek yılları hedefleyerek çalışmalara ara vermeden devam edildiğini vurgulayan Yıldız, "TUTAP'ın Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptığı iş birliği ve protokoller çerçevesinde 5 vizyon projeyi yürütüyoruz. Bu projelerimizde Cumhurbaşkanımız ile Kültür ve Turizm Bakanımızın ifade ettikleri gibi ülkemize gelen turistlerin nicelik ve nitelik bakımından ülke turizmine katkı verecek pozisyonda olmaları bizim en büyük arzumuzdur." diye konuştu.

Yıldız, salgın sürecinin bitmesinin ardından Türkiye'nin turizmde yeniden dünyanın en fazla rağbet gören ülkelerinin başında geleceğine, 2023 yılında ise 70 milyon turist ve 70 milyar dolar gelir hedeflendiğine işaret etti.

Yıldız, şöyle devam etti:

"Türkiye, özellikle UNESCO'ya tescilli dünya miras alanları bakımından dünyanın önde gelen ülkelerinden. Biz bunu avantaja çevireceğiz. Özellikle nitelikli turistler daha çok kültürel ağırlıklı inanç turizmine yönelik ziyaretler gerçekleştiriyor. Bizim de hedefimiz, UNESCO'ya tescilli bütün alanlarımızı en doğru şekilde tanıtarak hedef kitlelere ulaştırmak. Ayrıca kendi insanlarımızı da bu alanda bilgilendirerek onları Türkiye'nin tanıtımında daha etkili ve katkı veren bir pozisyona getirmek de bizlerin görevi."

- "Dünya miras alanlarımızı en iyi şekilde tanıtacağız"

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptıkları mutabakatla 81 ilde kalıcı sergiler açarak dünya miras alanlarının tanıtılacağını, sergi kapsamında hazırlanacak kitapçıkların ziyaretçilere ücretsiz dağıtılacağını anlatan Yıldız, "Sergiler Türkçe ve İngilizce hazırlanacak. Sergimiz aynı zamanda sanal sergi olarak da gezilebilecek. Vatandaşlarımız sergimizi internet üzerinden gezerek dünya miras alanlarımızı tanıma fırsatı bulacak. Hem vatandaşlara dünya miras alanlarımızı tanıtacağız hem de ülkemize gelecek turistlere de en iyi şekilde tanıtım yapacağız." ifadelerini kullandı.

- "Cari açığı kapatacak en önemli alanlardan biri turizm"

Türkiye'nin cari açığını kapatacak en önemli alanlardan birinin turizm olduğuna dikkati çeken Yıldız, "Cumhurbaşkanımızın turizme verdiği değer ve turizmle ilgili yapılacak yatırımlara destek vermesi de bunun bir işaretidir. Bugün gelen turist sayısına göre elde ettiğimiz milli gelir biraz düşük kalıyor. Bu açığı kapatmak için nitelikli turistlerin ülkemize gelmesini sağlayacağız. 10 yıla kadar doğru tanıtımla hedefe ulaştığımız takdirde turist sayısının 100 milyona ulaşması için hiçbir engel yok." değerlendirmesinde bulundu.