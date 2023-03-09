Türkiye'deki seçim ABD'de nasıl yankılanıyor?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Türkiye'deki seçim ABD'de nasıl yankılanıyor?

Türkiye'de deprem felaketi ana gündem maddesi olmaya devam ederken seçim süreci de giderek yoğunlaşıyor. ABD'de depremzedelere yönelik desteklerin sürdüğünü belirten Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar seçim süreci ile ilgili gelişmelerin ise ABD basınında yer bulduğunu ifade etti. ABD yönetiminin ise gelişmelerle ilgili herhangi bir yorum yapmadığını söyleyen Çınar "Sonuç ne olursa olsun seçim, iki ülke ilişkileri açısından yeni bir sayfa açmak adına değerlendirilecektir" şeklinde konuştu.

Türkiye'deki seçim ABD'de nasıl yankılanıyor?

6 Şubat'ta Türkiye'de yaşanan deprem felaketi ile siyasette yaşanan gelişmeler ABD'de de gündemini koruyor. Her iki konunun ABD'deki yansımalarını haberturk.com'a değerlendiren Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar Türkiye'ye destek için toplanan yardımların da devam ettiğini söyledi.

YARDIMLAR 100 MİLYON DOLARI AŞTI
ABD'deki Türk toplumu başka olmak üzere Biden yönetimi ve özel sektörden Türkiye'deki deprem bölgesine yönelik yardımlar sürüyor. Şu ana kadar 100 milyon doların üzerinde maddi destek toplandığını belirten Çınar "Genel olarak burada hala gündemini koruyor, unutulmadı. ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken Amerikan Ticaret Odası ve vakfına bu anlamda teşekkür etti. ABD'deki Türk toplumu da neredeyse her eyalette destek kampanyalarına yoğun şekilde devam ediyor" dedi.

"YENİ BİR SAYFA OLARAK GÖRÜLÜYOR"
Türkiye'de son günlerde siyasette yaşanan gelişmelerin ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmesinin ABD basınında yer bulduğunu belirten Ali Çınar "Biden yönetiminden bir açıklama ya da yorum yapılmadı, yapılması da beklenmiyor. Süreç tarafsız olarak takip edilecek" dedi. İlerleyen zamanlarda Türkiye'deki seçimin ABD basınında çeşitli yorum ve makalelerle daha geniş yer bulacağını ifade eden Çınar "Bu seçim iki ülke ilişkileri açısından önemli görülüyor. Hangi aday kazanırsa kazansın yeni bir sayfa açmak adına değerlendirilecektir" şeklinde konuştu.

ABD'DEKİ ANKETLERDE TRUMP ÖNDE
ABD'de 2024 başkanlık seçimleri iç gündemde öne çıkan başlıklardan. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın mitinglerinin devam ettiğini belirten Çınar "Son yapılan anketlerin ortalamasına göre Trump'ın diğer cumhuriyetçi rakiplerine göre yüzde 16 ile 17 arasında önde olduğunu görüyoruz" dedi. Demokrat kanatta ise gözlerin ABD Başkanı Biden'da olduğunu belirten Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar "Mart veya Nisan ayında adaylığını açıklaması bekleniyor. Ancak sağlığı ile ilgili tereddütler dolayısıyla en büyük ikinci ihtimal adayın ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris olması" şeklinde konuştu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Samandağ Belediye Başkanı: Mezhep ya da parti farkından dolayı yardım gelmedi diyemem
GÜNDEM “Mezhep ya da parti farkından dolayı yardım gelmedi ...
Şırnak'ta operasyon! 540 personel katılıyor
GÜNDEM Şırnak'ta operasyon! 540 personel katılıyor
Ziyarete gittikleri türbede kilitli kaldılar
GÜNDEM Ziyarete gittikleri türbede kilitli kaldılar
İşte perde beton! Şili depreme böyle hazırlanıyor! Şilinin depreme karşı aldığı tedbirler nelerdir? - Güncel haberler
GÜNDEM İşte Şili formülü! Depreme böyle hazırlanıyorlar
THY duyurdu! O ülkeye uçuşlar iptal edildi!
GÜNDEM THY duyurdu! O ülkeye uçuşlar iptal edildi!
İstanbul ve Ankara'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı
GÜNDEM FETÖ operasyonu! 11 gözaltı
Kentsel dönüşüm kira yardımı ödemeleri yükseldi! 2023 İstanbul, İzmir, Ankara ve il il kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar?
GÜNDEM Kentsel dönüşüm kira yardımı ödemeleri yükseldi
DOĞU ANADOLU FAY HATTI hangi illerden geçiyor? Prof. Dr. Naci Görür'den Adana depremi uyarısı! Doğu Anadolu fay hattı kırıldı mı, enerjisini boşalttı mı?
GÜNDEM Prof. Dr. Naci Görür uyardı! Doğu Anadolu fay hattı ...
Dünyanın en hızlı hareket eden faylarından biri... Kuzey Anadolu fayı üzerindeki il ve ilçeler: Uzmanlardan kritik Kuzey Anadolu fay hattı uyarısı!
GÜNDEM Kuzey Anadolu Fay Hattı deprem haritası
Son dakika: Bursa'da 3.9 büyüklüğünde deprem! Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?
GÜNDEM Bursa'da 3.9 büyüklüğünde deprem

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.