Türkiye'deki seçim ABD'de nasıl yankılanıyor?

6 Şubat'ta Türkiye'de yaşanan deprem felaketi ile siyasette yaşanan gelişmeler ABD'de de gündemini koruyor. Her iki konunun ABD'deki yansımalarını haberturk.com'a değerlendiren Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar Türkiye'ye destek için toplanan yardımların da devam ettiğini söyledi.

YARDIMLAR 100 MİLYON DOLARI AŞTI

ABD'deki Türk toplumu başka olmak üzere Biden yönetimi ve özel sektörden Türkiye'deki deprem bölgesine yönelik yardımlar sürüyor. Şu ana kadar 100 milyon doların üzerinde maddi destek toplandığını belirten Çınar "Genel olarak burada hala gündemini koruyor, unutulmadı. ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken Amerikan Ticaret Odası ve vakfına bu anlamda teşekkür etti. ABD'deki Türk toplumu da neredeyse her eyalette destek kampanyalarına yoğun şekilde devam ediyor" dedi.

"YENİ BİR SAYFA OLARAK GÖRÜLÜYOR"

Türkiye'de son günlerde siyasette yaşanan gelişmelerin ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmesinin ABD basınında yer bulduğunu belirten Ali Çınar "Biden yönetiminden bir açıklama ya da yorum yapılmadı, yapılması da beklenmiyor. Süreç tarafsız olarak takip edilecek" dedi. İlerleyen zamanlarda Türkiye'deki seçimin ABD basınında çeşitli yorum ve makalelerle daha geniş yer bulacağını ifade eden Çınar "Bu seçim iki ülke ilişkileri açısından önemli görülüyor. Hangi aday kazanırsa kazansın yeni bir sayfa açmak adına değerlendirilecektir" şeklinde konuştu.

ABD'DEKİ ANKETLERDE TRUMP ÖNDE

ABD'de 2024 başkanlık seçimleri iç gündemde öne çıkan başlıklardan. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın mitinglerinin devam ettiğini belirten Çınar "Son yapılan anketlerin ortalamasına göre Trump'ın diğer cumhuriyetçi rakiplerine göre yüzde 16 ile 17 arasında önde olduğunu görüyoruz" dedi. Demokrat kanatta ise gözlerin ABD Başkanı Biden'da olduğunu belirten Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar "Mart veya Nisan ayında adaylığını açıklaması bekleniyor. Ancak sağlığı ile ilgili tereddütler dolayısıyla en büyük ikinci ihtimal adayın ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris olması" şeklinde konuştu.