Türkiye'deki sekizinci deposunu açtı
DB Schenker Arkas, Türkiye'deki sekizinci deposunu Gebze'de açtı. Firmanın Genel Müdürü Özgür Al "Gebze-Pelitli yatırımıyla, DB Schenker Arkas'ın Türkiye'deki depolama hacmini yüzde 10 oranında artırdık" dedi
Lojistik hizmet ve servis sağlayıcısı DB Schenker Arkas, Türkiye’deki sekizinci depo açılışını Gebze-Pelitli'de gerçekleştirdi.
DB Schenker Arkas Genel Müdürü Özgür Al depo açılışında gerçekleştirdiği konuşmasında, “DB Schenker Arkas ailesi olarak her gün büyümeye devam ediyor ve Türkiye’deki yatırımlarımızı artırmaktan memnuniyet duyuyoruz. Sekizinci depomuz olan Gebze-Pelitli yatırımıyla, DB Schenker Arkas’ın Türkiye’deki depolama hacmini yüzde 10 oranında artırdık. Lojistik sektöründeki ihtiyaca karşılık verebilmek adına var gücümüzle çalışıyor, yatırımlarımıza devam edeceğimizi paylaşmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.