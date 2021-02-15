Türkiye'deki yabancı misyonlardan 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin taziye mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Türkiye'deki yabancı misyonlardan 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin taziye mesajı

Türkiye'deki yabancı diplomatik misyonlardan Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için taziye mesajı yayımlandı.

Türkiye'deki yabancı misyonlardan 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin taziye mesajı
AA

Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Amir Ramin, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştığı mesajda, ülkesi adına teröristler tarafından şehit edilen masum 13 Türk vatandaşı için başsağlığı dileklerini sundu. Ramin, mesajında, "Bu insanlık dışı ve barbarca saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor, terörle mücadele konusunda daha kararlı çaba sarf edilmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Avustralya'nın Türkiye Büyükelçisi Marc İnnes-Brown da Irak'ta 13 Türk görevli personel ve sivilin şehit edilmesi haberinden derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Çok üzücü bir olay, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diliyorum." mesajını verdi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonundan yapılan açıklamada ise Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un yakınlarını kaybeden yaslı ailelerin ve Türkiye'nin acısını derinden paylaştığı belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının PKK tarafından öldürüldüğü terör saldırısı nedeniyle Büyükelçi Landrut, AB Türkiye Delegasyonu adına Türk halkına taziyelerini sunar." ifadesine yer verildi.

- "Türk halkı ve hükümetinin acısına katılıyoruz"

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği ise Kuzey Irak'ta yaşanan terör olayından derin üzüntü duyduklarını belirterek, "Bu üzücü zamanda Türk halkı ve hükümetinin acısına katılır, hayatlarını kaybedenlerin ailelerine en içten başsağlığını dileriz." açıklamasında bulundu.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate ise "13 sivil ve asker Türk vatandaşının Irak'ta öldürülmesine dair haber beni son derece üzdü. Öldürülenlerin bütün yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum." mesajını verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME