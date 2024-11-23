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        Türkiye'den 4 üniversite dünya çapındaki "Disiplinlerarası Bilim Sıralaması"nda ilk 100'e girdi

        "Times Higher Education (THE) Disiplinlerarası Bilim Sıralaması"nda ilk 100'de 4, ilk 200'de 10 Türk üniversitesi yer aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 17:47 Güncelleme: 23.11.2024 - 17:47
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        Türkiye'den 4 üniversite dünyada ilk 100'e girdi
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        Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, "THE Disiplinlerarası Bilim Sıralaması 2025" ile disiplinler arası bilim araştırmalarında, dünyada 92 ülke ve bölgeden 749 üniversite sıralandı.

        Sıralamada, en fazla üniversiteye sahip ülke 65 üniversite ile Hindistan olurken, onu 45 üniversite ile Türkiye, 38'er üniversite ile Rusya ve ABD, 33 üniversite ile de Japonya takip etti.

        Massachusetts Institute of Technology (MIT) üniversitesi, çıktılar ve süreçlere ilişkin yüksek puanları nedeniyle disiplinler arası bilim alanında dünyada birinci olurken, Stanford Üniversitesi ikinci sırada yer aldı. ABD dışında en yüksek sıralamaya sahip üniversite, üç numarada yer alan Singapur Ulusal Üniversitesi oldu.

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        Sıralamada ilk 200'de 10, ilk 100'de 4 üniversitesi bulunan Türkiye, sıralamaya giren üniversite sayısına göre dünya ikincisi oldu.

        Koç Üniversitesi 41'inci, Sabancı Üniversitesi 64'üncü, İstanbul Teknik Üniversitesi 76'ncı ve Boğaziçi Üniversitesi 90'ıncı sırada yer aldı.

        SIRALAMANIN OLUŞTURULMASI

        ıralamaya dahil olabilmek için üniversitelerin akademisyenlerinin 2019 ile 2023 yılları arasında en az 100 disiplinlerarası araştırma yayını yapmış ve THE Dünya Üniversiteler Sıralaması (WUR) için gerekli verileri göndermiş olmaları gibi bazı temel kriterleri sağlamaları gerekiyor.

        Ayrıca sıralama kapsamında, sadece bilgisayar bilimleri, mühendislik, yaşam ve fen bilimleri alanlarındaki disiplinlerarası çalışmalar değerlendirmeye alındı.

        Tüm bu kriterleri sağlayan, dünyadan 749 üniversite ve Türkiye'den 45 üniversite sıralamaya girmeyi başardı. Gerekli veriler, üniversitelerin WUR sıralaması için gönderdiği portal verilerinden, Scopus veri tabanından alınan bibliyometrik verilerden ve araştırmacılardan elde edilen anket verilerinden sağlandı.

        Bu kapsamda 157 milyon atıf, 18 milyon araştırma yayını ve dünya çapında 20 binden fazla akademisyenden gelen anket yanıtları değerlendirmeye alındı.

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