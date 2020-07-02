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Türkiye'den 60 ülkeye kozmetik ihraç edecek

Senso Kozmetik’in ikinci kuşak temsilcileri tarafından kurulan Marmara Barber markasının ürünleri, Türkiye'de satışa sunuldu. Senso Kozmetik Yönetim Kurulu Üyesi Görkem Yorgun, bugüne kadar 5 milyon dolarlık satışı yapılan Marmara Barber markasını yıl sonuna kadar dünyanın 60 ülkesine ihraç etmeyi hedeflediklerini söyledi

Senso Kozmetik
HABERTURK.COM

Türkiye’de 50 yıldır kolonya üreten Senso Kozmetik’in ikinci kuşak temsilcileri Gözde Yorgun ve Görkem Yorgun’un sokak grafiti sanatından ilham alarak erkek kozmetik sektörüne kazandırdığı ve 52 ülkeye ihraç ettiği Marmara Barber, Türk tüketici ile buluştu.

Senso Kozmetik Yönetim Kurulu Üyesi Görkem Yorgun, bugüne kadar 5 milyon dolarlık satışı yapılan Marmara Barber markasını yıl sonuna kadar dünyanın 60 ülkesine ihraç etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Senso Kozmetik olarak 300 bin dolarlık ek yatırımla, 2017 yılında üretimine geçtikleri Marmara Barber markasını 52 ülkeye ihraç ettiklerini söyleyen Senso Kozmetik Yönetim Kurulu Üyesi Görkem Yorgun, "Yüzde 100 yerli Türk markası olarak, üç yıllık süreçte dünyanın birçok ülkesine ihracat yaptık. Bu dönemde en büyük talebi Amerika ve Avrupa ülkelerinden aldık. Pandemi döneminde ihracat yapamadık ancak yeni ülke bağlantıları için hız kesmeden çalışmalarımıza devam ettik. 2020 yılının sonuna kadar Marmara Barber markasını dünyada 60 ülkeye ihraç etmeyi ve 10 milyon dolarlık satış yapmayı planlıyoruz" dedi.

Görkem Yorgun, "Yıl sonuna kadar fabrikamıza yapacağımız 1.5 milyon dolarlık yeni yatırımla, üretim kapasitemizi arttırmayı ve ürün yelpazemizi genişletmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

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