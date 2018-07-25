BM Güvenlik Konseyi'nde Filistin sorunun görüşüldüğü oturumda konuşan Yalçın, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'nin "ABD'nin Filistin halkına Arap ülkeleri, Türkiye ve bazı ülkelerden daha fazla yardım ettiği" yönündeki eleştirilerine cevap verdi.
Yalçın, "Biz insani ve kalkınma yardımlarımızın reklamını yapan ve bu konuda kendimizi öven bir millet değiliz. Filistin ve Filistinli mültecilere yaptığımız yardımlar UNRWA'ya yaptığımız katkılarla sınırlı değil. İlgilenlenlerle yaptığımız yardımların detaylarını paylaşmaktan memnuniyet duyarız ama şunu da hatırlatmak istiyorum, Küresel İnsani Yardım Programı'na göre, Türkiye 8,7 milyar ile insani yardım alanında lider ülke konumunda. Milli gelire oranı temelinde yapılan sıralamada da yüzde 0,85 ile dünyanın en cömert ülkesi." dedi.
AA'nın haberine göre, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, "zengin Arap ülkeleri" şeklindeki tanımlamasıyla başta Arap ülkeleri olmak üzere Türkiye'ye de Filistin ve BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na yapılan yardımlar konusunda eleştiriler yöneltmişti.
Haley, "Filistin halkına yapılan taahhütleri BM Güvenlik Konseyi ya da BM Genel Kurulu'nda ülkelerin yaptıkları açıklamalarla değerlendirsek ortaya çok çarpık bir resim çıkardı. Burada, BM'de, ihtiyaç sahipi olan binlerce kilometre uzaklıktaki Filistin halkı adı yapılan konuşmaların sonu yok. Ülkeler arka arkaya Filistin halkı ile dayanışma mesajları veriyor. Bu sözler okullarda, hastanelerde ve Filistin sokaklarında işe yarasaydı Filistin halkı bugün burada konuştuğumuz çaresiz koşullarla karşı karşıya olmazdı. Lafla peynir gemisi yürümez. Söze gelince hiçbir ülke Filistinlilerin Arap komşuları veya İİT kadar cömert olamaz. Fakat burada New York'ta konuşulanlar tek bir Filistinli çocuğu bile beslemiyor, giydirmiyor ya da eğitmiyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.
Nikki Haley, geçen yıl İran, Cezayir, ve Tunus'un UNRWA'ya katkısının "sıfır" olduğunu, Pakistan ve Mısır'ın 20 bin dolar katkıda bulunduğunu, "ağzı büyük laf yapan" diye nitelendirdiği Çin'in 350 bin, Rusya'nın 2 milyon dolar destek verdiğini, Kuveyt'in 9 milyon, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 12,8 milyon, Türkiye'nin ise 6,7 milyon dolar katkıda bulunduğunu, ABD'nin ise örgüte 364 milyon dolar destek verdiğini söylemişti.
ABD'nin 1993'ten beri Filistinlilere 6 milyar dolardan fazla yardım yaptığını ifade eden Haley, "Arap ülkeleri ki bunların bir kısmı zengin ülkeler, Filistinlilere ne kadar yardım yaptı. ABD'nin yaptıklarının yanında hiçbir şey." diye konuşmuştu.
FİLİSTİN'DEN ABD'NİN BARIŞ PLANI İÇİN "İŞE YARAMAZ" DEĞERLENDİRMESİ
Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, ''ABD'nin teklif edeceği barış planı ile ilgilenmiyoruz çünkü Kudüs masada yok, mülteciler masada yok." dedi.
Mansur, BM Güvenlik Konseyi'nin Filistin oturumunun ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı ''İsrail yanlısı'' ve ''ABD'nin Filistin halkına Arap ülkelerinden daha fazla yardım ettiği'' yönündeki açıklamalarını eleştiren Mansur, Haley'in müttefiklerine ''kibirli bir şekilde hakaret ettiğini'' söyledi.
Mansur, Haley'in ''İsraillilerden daha fazla İsrailli olduğu'' değerlendirmesinde bulundu.
Filistinlilerin ABD'nin barış planlarını görmeden ve okumadan reddettiği eleştirilerine karşılık Mansur şunları kaydetti:
''ABD'nin teklif edeceği barış planı ile ilgilenmiyoruz çünkü Kudüs masada yok, mülteciler masada yok. UNRWA ABD'nin kendi eylemleriyle ortadan kalkacak, yerleşim birimleri onlar için aşağı yukarı kabul edilebilir. İki devletli çözümden bahsedilmiyor. Öyleyse masada ne kaldı? Bu nedenle işe yaramaz bir planla ilgilenmek istemiyoruz.''
Mansur, ''ABD'nin tek taraflı eylemlerinin barışa götürmeyeceğini'' de sözlerine ekledi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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