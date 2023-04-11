Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Türkiye'den ABD'ye yılın ilk çeyreğinde 3 milyar dolarlık ihracat

Türkiye'nin ABD'ye ihracatı, yılın ilk çeyreğinde 2 milyar 965 milyon 84 bin dolar oldu

Türkiye'den ABD'ye yılın ilk çeyreğinde 3 milyar dolarlık ihracat
AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, Ocak-Mart 2023'te geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5 artarak 61 milyar 588 milyon dolar olarak gerçekleşti.

ABD, yılın 3 ayında Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı ikinci ülke oldu. ABD'ye ihracat, yılın ilk 3 ayında 2 milyar 965 milyon 84 bin dolar olarak gerçekleşti. ABD'nin Türkiye'nin ihracatından aldığı pay ise yüzde 5,46 olarak belirlendi.

ABD'ye bu dönemde en fazla kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı yapıldı. İlk çeyrekte ABD'ye 278,5 milyon dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri dış satımı gerçekleştirildi.

Yılın ilk 3 ayında Türkiye'nin 68 kentinden dış satımın olduğu ABD'ye en fazla ihracat İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, sırasıyla İzmir, Ankara, Gaziantep ve Bursa takip etti.

10 YILDA 2,5 KAT ARTTI

İstanbullu şirketler, ABD'ye yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 221,4 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirirken, İzmirli şirketlerin dış satımı 281,8 milyon dolar oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, 2022 verilerine göre, ABD'nin 2,9 trilyon dolarla dünyanın en büyük ithalatçı ülkesi olduğunu ve coğrafi uzaklığına rağmen ABD pazarının Türkiye'nin ihracatında önemli bir yeri bulunduğunu söyledi.

Gültepe, "Son 10 yılda Türkiye'nin ABD'ye ihracatı 2,5 kat, dış ticaret hacmimiz ise 1,6 kat artış gösterdi. ABD'ye ihracatta özellikle 2020'den itibaren önemli bir artış trendi yakaladık. 2022'de ABD, 16,9 milyar dolarla en fazla ihracat yaptığımız ülkeler arasında ikinci sırada yer aldı. Bu sonuçla ABD'ye ihracatta en yüksek yıllık değere ulaştık." diye konuştu.

Sektörel olarak bakıldığında 2022'de ABD'ye ihracatta kimyevi maddeler ve mamullerinin 1,5 milyar dolarla ilk sırada bulunduğunu aktaran Gültepe, "Kimyevi maddeleri, 1,4 milyar dolarla otomotiv, 1,2'şer milyar dolarla çelik ve hazır giyim, 1 milyar dolarla mücevher takip ediyor." dedi.

Gültepe, küresel ticarette beklenen daralmanın etkilerinin ABD pazarında görüldüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

İHRACATTA ABD İKİNCİ SIRADA

"ABD, ihracatımızda ilk çeyrekte de ikinci sıradaki yerini koruyor. İlk çeyrekte sektörel olarak baktığımızda ABD'ye ihracatta 279 milyon dolarla kimyevi maddeler ilk sırada yer alıyor. Kimyevi maddeleri, 259 milyon dolarla otomotiv, 223 milyon dolarla mücevher, 215 milyon dolarla hazır giyim ve 209 milyon dolarla savunma ve havacılık sanayi izliyor. Savunma ve havacılık sanayimizin ABD'ye ihracatta ilk 5 sektör arasında yer almasının altını özellikle çizmek istiyorum."

"ABD PAZARINDAKİ PAYINI EN AZ 3 KATINA ÇIKARABİLİR"

Mustafa Gültepe, üretimde marka ülke olan Türkiye'nin, ABD pazarındaki payını mevcudun en az 3 katına çıkarabilecek potansiyele sahip olduğuna inandığını ve TİM olarak tüm çalışmaları bu perspektiften hareketle yaptıklarını vurguladı.

Gerek TİM'in gerekse ihracatçı birliklerinin ABD pazarına özel projeler yürüttüğünü bildiren Gültepe, şunları kaydetti:

"Örneğin, 26 Şubat-3 Mart'ta ABD'ye geniş katılımlı bir ticaret heyeti düzenledik. Tekstil, halı ve mobilya başta olmak üzere birçok sektörden firmamızın temsilcilerine ABD'nin önde gelen 30 firması ile 100'ü aşkın B2B görüşme imkanı sunduk. Heyete katılan firmalarımız, aynı zamanda sektörlerindeki iyi uygulama örneklerini yerinde gözlemleme imkanı buldu.

Tüketimdeki daralmaya ve kurun rekabetçiliğimize olumsuz etkisine rağmen ABD'ye ve tüm pazarlarımıza ihracatımızı artırmak için gece-gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. İlk çeyrekteki daralmaya rağmen önümüzdeki aylarda ABD'ye ihracatta yeniden bir artış trendi yakalayacağımıza ve yılı en azından 2022 düzeyinde bir ihracatla tamamlayacağımıza inanıyorum."

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sanayi üretiminde deprem etkisiyle sert düşüş
İŞ-YAŞAM Sanayi üretiminde deprem etkisiyle sert düşüş
Dolar/TL, 19,27 seviyesinden işlem görüyor 
İŞ-YAŞAM Dolar/TL, 19,27 seviyesinde
Çin'de enflasyon 1.5 yılın dibinde
İŞ-YAŞAM Çin'de enflasyon 1.5 yılın dibinde
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan Habertürk'e açıklamalar
İŞ-YAŞAM Kurum'dan Habertürk'e açıklamalar
BoJun yeni başkanından fiyat istikrarı açıklaması
İŞ-YAŞAM BoJ'un yeni başkanından fiyat istikrarı açıklaması
Sakıp Sabancı, kabri başında anıldı 
İŞ-YAŞAM Sakıp Sabancı, kabri başında anıldı 
Çinin gemi yapım şirketi CSSC, Fransa'dan 3,2 milyar dolarlık rekor sipariş aldı 
İŞ-YAŞAM Fransa'dan 3,2 milyar dolarlık gemi siparişi
Kamu işçisi yüzde 45 zam istiyor
İŞ-YAŞAM Kamu işçisi yüzde 45 zam istiyor
Dünyanın ilk insansız hava aracı SİHA gemisi Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giriyor! Son dakika haberi
İŞ-YAŞAM TCG Anadolu teslim ediliyor
Bakan Nebati: 'İhracatı önceleyen anlayışı koruyoruz'
İŞ-YAŞAM 'İhracatı önceleyen anlayışı koruyoruz'

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.