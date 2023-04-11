AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, Ocak-Mart 2023'te geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5 artarak 61 milyar 588 milyon dolar olarak gerçekleşti.

ABD, yılın 3 ayında Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı ikinci ülke oldu. ABD'ye ihracat, yılın ilk 3 ayında 2 milyar 965 milyon 84 bin dolar olarak gerçekleşti. ABD'nin Türkiye'nin ihracatından aldığı pay ise yüzde 5,46 olarak belirlendi.

ABD'ye bu dönemde en fazla kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı yapıldı. İlk çeyrekte ABD'ye 278,5 milyon dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri dış satımı gerçekleştirildi.

Yılın ilk 3 ayında Türkiye'nin 68 kentinden dış satımın olduğu ABD'ye en fazla ihracat İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, sırasıyla İzmir, Ankara, Gaziantep ve Bursa takip etti.

10 YILDA 2,5 KAT ARTTI

İstanbullu şirketler, ABD'ye yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 221,4 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirirken, İzmirli şirketlerin dış satımı 281,8 milyon dolar oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, 2022 verilerine göre, ABD'nin 2,9 trilyon dolarla dünyanın en büyük ithalatçı ülkesi olduğunu ve coğrafi uzaklığına rağmen ABD pazarının Türkiye'nin ihracatında önemli bir yeri bulunduğunu söyledi.

Gültepe, "Son 10 yılda Türkiye'nin ABD'ye ihracatı 2,5 kat, dış ticaret hacmimiz ise 1,6 kat artış gösterdi. ABD'ye ihracatta özellikle 2020'den itibaren önemli bir artış trendi yakaladık. 2022'de ABD, 16,9 milyar dolarla en fazla ihracat yaptığımız ülkeler arasında ikinci sırada yer aldı. Bu sonuçla ABD'ye ihracatta en yüksek yıllık değere ulaştık." diye konuştu.

Sektörel olarak bakıldığında 2022'de ABD'ye ihracatta kimyevi maddeler ve mamullerinin 1,5 milyar dolarla ilk sırada bulunduğunu aktaran Gültepe, "Kimyevi maddeleri, 1,4 milyar dolarla otomotiv, 1,2'şer milyar dolarla çelik ve hazır giyim, 1 milyar dolarla mücevher takip ediyor." dedi.

Gültepe, küresel ticarette beklenen daralmanın etkilerinin ABD pazarında görüldüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

İHRACATTA ABD İKİNCİ SIRADA

"ABD, ihracatımızda ilk çeyrekte de ikinci sıradaki yerini koruyor. İlk çeyrekte sektörel olarak baktığımızda ABD'ye ihracatta 279 milyon dolarla kimyevi maddeler ilk sırada yer alıyor. Kimyevi maddeleri, 259 milyon dolarla otomotiv, 223 milyon dolarla mücevher, 215 milyon dolarla hazır giyim ve 209 milyon dolarla savunma ve havacılık sanayi izliyor. Savunma ve havacılık sanayimizin ABD'ye ihracatta ilk 5 sektör arasında yer almasının altını özellikle çizmek istiyorum."

"ABD PAZARINDAKİ PAYINI EN AZ 3 KATINA ÇIKARABİLİR"

Mustafa Gültepe, üretimde marka ülke olan Türkiye'nin, ABD pazarındaki payını mevcudun en az 3 katına çıkarabilecek potansiyele sahip olduğuna inandığını ve TİM olarak tüm çalışmaları bu perspektiften hareketle yaptıklarını vurguladı.

Gerek TİM'in gerekse ihracatçı birliklerinin ABD pazarına özel projeler yürüttüğünü bildiren Gültepe, şunları kaydetti:

"Örneğin, 26 Şubat-3 Mart'ta ABD'ye geniş katılımlı bir ticaret heyeti düzenledik. Tekstil, halı ve mobilya başta olmak üzere birçok sektörden firmamızın temsilcilerine ABD'nin önde gelen 30 firması ile 100'ü aşkın B2B görüşme imkanı sunduk. Heyete katılan firmalarımız, aynı zamanda sektörlerindeki iyi uygulama örneklerini yerinde gözlemleme imkanı buldu.

Tüketimdeki daralmaya ve kurun rekabetçiliğimize olumsuz etkisine rağmen ABD'ye ve tüm pazarlarımıza ihracatımızı artırmak için gece-gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. İlk çeyrekteki daralmaya rağmen önümüzdeki aylarda ABD'ye ihracatta yeniden bir artış trendi yakalayacağımıza ve yılı en azından 2022 düzeyinde bir ihracatla tamamlayacağımıza inanıyorum."