AA

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir anma töreni sırasında roketli ve silahlı saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün Kabil’de pek çok önde gelen Afgan siyasetçinin katıldığı bir anma töreni sırasında gerçekleştirilen saldırı sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir." denildi.

Açıklamada, "Afganistan’da barış ve uzlaşı çabalarının hız kazandığı kritik bir dönemde gerçekleştirilen bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Şiddet ve terör eylemleriyle bir sonuca varılamayacağını yineliyoruz. Tüm Afgan halkına ve onların siyasi temsilcilerine birlik ve dayanışma çağrısında bulunuyoruz." ifadesi yer aldı.

27 SİVİL HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa, Afgan halkına taziye dilekleri iletildi.

Kabil'in Musalla bölgesinde Hazaraların eski lideri Abdul Ali Mezari'nin ölüm yıl dönümü vesilesiyle yapılan anma töreninde, Yüksek Barış Şura Başkanı Kerim Halili'nin konuşması sırasında roketli ve silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 27 sivil hayatını kaybetmiş, 29 kişi yaralanmıştı.

Törene katılan Afganistan İcra Kurulu Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Abdullah Abdullah, Yüksek Barış Şura Başkanı Kerim Halili ve Hazara liderlerinden Muhammed Muhakkik saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.