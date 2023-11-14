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        Haberler Gündem Türkiye'den Filistin'e yardım! 'Bestekar' gemisi Mısır'a ulaştı

        Türkiye'den Filistin'e yardım! 'Bestekar' gemisi Mısır'a ulaştı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "İzmir Alsancak Limanından yola çıkan Bestekar isimli insani yardım gemimiz Mısır'ın El-Ariş Limanına dün ulaştı." açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2023 - 20:43 Güncelleme: 14.11.2023 - 20:49
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        'Bestekar' gemisi Mısır'a ulaştı
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        Sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir Alsancak Limanından yola çıkan Bestekar isimli insani yardım gemimiz Mısır’ın El-Ariş Limanına dün ulaştığını bildirdi.

        Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

        DÜN ULAŞTI

        İzmir Alsancak Limanından yola çıkan Bestekar isimli insani yardım gemimiz Mısır’ın El-Ariş Limanına dün ulaştı.

        Gemimizde;

        8 adet sahra hastanesi

        20 ambulans

        2 UMKE aracı

        615 adet jeneratör

        Tıbbi malzeme

        8 tır su bulunuyordu.

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        YARDIM ELİMİZ GAZZE'NİN ÜSTÜNDE OLACAK

        Ayrıca bugüne kadar; Filistin’e 10 kargo uçağı ile

        54 personel,

        5.000 adet battaniye

        2.600 adet gıda kolisi

        115.000 kg tıbbı malzeme

        232 adet jeneratör ulaştırıldı.

        Yaklaşık olarak 22 tır malzeme gönderildi.

        Yardım elimiz her an Gazze’nin, masum insanların, çocukların üstünde olacak.

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        #Ali Yerlikaya
        #bestekâr gemisi
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