Büyükelçilik temsilcisi, Rus resmi haber ajansı Ria Novosti'ye açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, " Rusya Silahlı Kuvvetleri´nin Vostok-2018 tatbikatlarına Türkiye Büyükelçiliği Askeri Ataşesi temsilcilerinden oluşan bir heyet gözlemci olarak katılacak" ifadesi kullanıldı. Temsilci, Türk heyetinin tatbikatlara ne zaman katılacağını belirtmedi.

Tatbikatlar, Rusya Federasyonu Genel Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun yönetiminde, Rusya'nın uzak doğusunda ve Pasifik Okyanusu'nda 11-17 Eylül tarihleri arasında düzenleniyor.

Vostok 2018, yaklaşık 300 bin asker, on binlerce zırhlı araç, helikopterler ve uçakların katılımıyla, Rusya'nın son 37 yıl içinde düzenlediği en büyük tatbikat olacak. Tatbikatların bir aşamasında Çin ve Moğolistan da yer alacak.

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