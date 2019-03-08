Sağlık Bakanlığı, kızamık salgını nedeniyle aşı talebinde bulunan Gürcistan'a 100 bin doz aşı gönderdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 13 Şubat'ta imzalanan iş birliği anlaşması kapsamında, Gürcistan'a toplam 100 bin doz KKK (kızamık, kızamıkçık, kabakulak) aşısı teslim edildi.
AA'nın haberine göre; ülkedeki kızamık salgını nedeniyle Türkiye'den aşı talebinde bulunan Gürcistan'a KKK aşıları, soğutuculu treyler ve kamyon ile taşındı. Türkiye sınırları içerisinde ATS (Aşı Takip Sistemi) ile canlı olarak ısı takibi yapıldı ve tüm veriler kayıt altına alındı. Soğuk zincir bozulmadan taşınan aşılar, Sarp Sınır Kapısı'ndan Tiflis'e ulaştırıldı. Aşılar, her bir koli içerisinde bulunan ısı izleme kartları, donma göstergeleri ile soğuk zincirinin sağlam olduğu tutanakla tespit edildikten sonra Gürcü yetkililere teslim edildi.
GÜRCİSTAN'DAN TEŞEKKÜR MEKTUBU
Aşı teslimat sonrası Gürcistan Sağlık Bakanlığı'ndan teşekkür mektubu geldi. Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe'ye hitaben Gürcü mevkidaşı Zaza Bokhua tarafından yazılan mektupta, Türkiye'nin bölgede Gürcistan'ın en önemli ortağı ve destekleyicisi olduğu, her acil durumda Gürcistan'ın yardımına koştuğu belirtilerek, "Türkiye'ye ülkedeki kızamık salgını nedeniyle artan aşı ihtiyacını ivedi şekilde karşıladığı için teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
AVRUPA'DA 1 MİLYON 82 BİN 560 KİŞİ KIZAMIĞA YAKALANDI
Açıklamada ayrıca, dünya genelinde artış gösteren kızamık vakalarından Avrupa ülkelerinin de büyük oranda etkilendiği belirtilerek, son 1 yılda 82 bin 560 kişinin kızamığa yakalandığı, bu sayının, 2016'ya göre 15 kat, 2017'ye göre ise 3 kat fazla gerçekleştiği bilgisine yer verildi.
Bölgede, bu boyutta bir salgın olmasına ve Türkiye'nin doğu-batı geçiş güzergahında bulunmasına rağmen Türkiye'nin kızamık salgınından aynı ölçüde etkilenmediği, bunun en önemli sebebinin de salgın risklerinin yakından takip edilmesi ve tedbirlerin alınması olduğu kaydedildi.
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