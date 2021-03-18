Türkiye'den HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşmesine ilişkin bazı ülkelerin açıklamalarına tepki

AA

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bazı ülkelerin TBMM'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarının hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığının altı çizilerek "Hakkında kesinleşmiş yargı hükmü bulunan Gergerlioğlu'nun milletvekilliği, Anayasa ve TBMM İçtüzüğüyle uyumlu bir şekilde, söz konusu kesinleşmiş mahkeme kararının Genel Kurul'a bildirilmesiyle düşmüştür. Süreç, başka parlamentolarda da görüldüğü gibi hukuk kurallarının uygulanmasından ibarettir." ifadesi yer aldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ise Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu çerçevesinde, beyan ve eylemleriyle demokratik ve evrensel hukuk kurallarının kabul etmeyeceği şekilde davrandıkları, PKK terör örgütü ve bağlı örgütlerle birlikte hareket ettikleri, örgütün uzantısı olarak faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle, HDP'nin kapatılması talebiyle Anayasa Mahkemesine dava açmıştır. Bu süreçte herkes Anayasa Mahkemesinin vereceği kararı beklemek durumundadır. Devam eden hukuk süreciyle ilgili yorum yapmak hukuka müdahaledir."

Siyasi partilerin demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarından olduğu ve bununla birlikte, faaliyetlerini evrensel ve demokratik hukuk kuralları çerçevesinde barışçıl yollarla gerçekleştirmelerinin esas olduğu vurgulanan açıklamada, "Tutarsız ve iç işlerine müdahaleye yeltenen çevreleri, bağımsız mahkemelerce yürütülen yargı süreçlerine saygı duymaya davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

- Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşmesi

TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Gergerlioğlu hakkında mahkemece verilen kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunmuştu.

Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerenin ardından Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşmüştü.

HDP'li Gergerlioğlu, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Gergerlioğlu'nun cezası, Yargıtay 16. Ceza Dairesince onanmıştı.