Türkiye'den Irak'taki terör saldırısına kınama

AA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'ta bir pazar yerinde düzenlenen intihar saldırısında çok sayıda ölü ve yaralı olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Hain saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilenen açıklamada, kardeş Irak halkı ve hükümetine başsağlığı dilekleri iletildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyor, bu vesileyle, terörle mücadelede dost ve komşumuz Irak'ın yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz." ifadesine yer verildi.

Bağdat'ın merkezinde bugün düzenlenen intihar saldırısında 28 kişinin öldüğü, 73 kişinin yaralandığı bildirilmişti.