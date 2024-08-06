Türkiye'den, İsrailli bakanın sosyal medya paylaşımına tepki Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya paylaşımına ilişkin, "Bahse konu şahıs, muhatap alınacak biri olma niteliğini çoktan yitirmiştir. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de Filistinlilere en güçlü desteği vermeyi sürdürecektir." açıklamasını yaptı.

Habertürk Giriş: 06.08.2024 - 16:23 Güncelleme: 06.08.2024 - 16:23 facebook

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