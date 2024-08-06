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        Haberler Dünya Türkiye'den, İsrailli bakanın sosyal medya paylaşımına tepki | Dış Haberler

        Türkiye'den, İsrailli bakanın sosyal medya paylaşımına tepki

        Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya paylaşımına ilişkin, "Bahse konu şahıs, muhatap alınacak biri olma niteliğini çoktan yitirmiştir. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de Filistinlilere en güçlü desteği vermeyi sürdürecektir." açıklamasını yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2024 - 16:23 Güncelleme: 06.08.2024 - 16:23
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        Dışişleri'nden İsrailli bakana tepki
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        Bakanlık, Katz'ın sosyal medya paylaşımına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        İsrail Dışişleri Bakanı'nın, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan, "iftira ve yalan dolu, düzeysiz paylaşımlar yapmayı alışkanlık haline getirdiği" hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bahse konu şahıs, muhatap alınacak biri olma niteliğini çoktan yitirmiştir. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de Filistinlilere en güçlü desteği vermeyi sürdürecektir."

        İsrail Dışişleri Bakanı Katz, sosyal medya hesabında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan iftira ve hakaret içeren bir paylaşım yapmıştı.

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